В Черемушках научились изготавливать подсвечники в виде куличей

В храме Святой равноапостольной Нины в Черемушках прошел мастер-класс по глине. Занятие провела руководитель студии «Мокко-керамика» Ольга Андреева

Прихожане храма научились изготавливать уникальные подсвечники из глины в виде куличей. Особенно актуален мастер-класс стал из-за предстоящей Пасхальной ярмарки, которая пройдет в храме Святой равноапостольной Нины в Черемушках в Великую субботу.

Подставка в виде кулича с яйцами подойдет под церковную свечу. Получившееся изделие не боится влаги и будет радовать не один год.