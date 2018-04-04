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В Черемушках научились изготавливать подсвечники в виде куличей
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В Черемушках научились изготавливать подсвечники в виде куличей 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
В храме Святой равноапостольной Нины в Черемушках прошел мастер-класс по глине. Занятие провела руководитель студии «Мокко-керамика» Ольга Андреева.
Прихожане храма научились изготавливать уникальные подсвечники из глины в виде куличей. Особенно актуален мастер-класс стал из-за предстоящей Пасхальной ярмарки, которая пройдет в храме Святой равноапостольной Нины в Черемушках в Великую субботу.
Подставка в виде кулича с яйцами подойдет под церковную свечу. Получившееся изделие не боится влаги и будет радовать не один год.
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