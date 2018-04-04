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Мама мальчика-аутиста рассказала о необходимой помощи в аэропорту
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Мама мальчика-аутиста рассказала о необходимой помощи в аэропорту 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
История, о которой написала американка Энджи Солис, мама мальчика с аутизмом, произошла в аэропорту. Энджи и ее 13-летний сын с расстройством аутического спектра, должны были в первый раз в его жизни лететь на самолете. Мама очень волновалась о том, как все пройдет. И не зря, потому что, приехав в аэропорт, она увидела огромную очередь к стойке регистрации.
Энджи так описывает свои чувства: «Жуткий страх меня парализовал. Сердце учащенно забилось, я стала дышать быстрее, но старалась не показать паники своему сыну». Однако мальчик посмотрел на толпу людей и сказал только: «Нет, спасибо!».
И тут случилось неожиданное. К семье подошла представительница авиакомпании по имени Алеза. Она обратилась напрямую к мальчику, начала говорить с ним, принимая его чувства. Дальше она провела саму и сына сквозь толпу, отодвинула заграждения и пропустила их через зону досмотра, даже не заставив сына Энджи снять обувь. Досмотр занял 14 минут. Мальчик полетел.
Эта история разошлась по интернету и получила больше 15 тысяч репостов. Не потому, что в ней есть что-то совсем уж их ряда вон выходящее (авиакомпании помогают людям с разного вида инвалидностью путешествовать), а потому что проблемы людей с аутизмом стали признавать в обществе и относиться к людям, страдающим РАС, с пониманием. Оказывать помощь там, где она нужна. И это поворотная точка в толерантном принятии окружающими людей с расстройством аутистического спектра.
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