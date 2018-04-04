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Членам королевской семьи Британии запретили пить воду из-под крана
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Членам королевской семьи Британии запретили пить воду из-под крана 

Мир24 1 час назад
Британские диетологи составили перечень продуктов питания, которые не рекомендуется употреблять членам королевской семьи во время заграничных поездок, чтобы избежать отравлений. Об этом пишет газета The Independent.
В основную группу запретной еды вошли все виды моллюсков. По мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, их употребление в сыром виде очень опасно из-за содержания вредоносного вибриона, который водится в прибрежных водах.
Вторым номером черного списка продуктов стало сырое мясо и плохо прожаренные стейки. В этой еде, по словам исследователей, также сохраняется много микроорганизмов, противопоказанных человеку. Помимо этого, королевскому семейству запрещено за границей пить воду из-под крана, даже если в стране пребывания это разрешено.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип госпитализирован. По информации СМИ Соединенного Королевства, 96-летнего принца доставили в больницу в Лондоне для проведения плановой операции на бедре.
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