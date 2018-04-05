«Прикрылась, и на том спасибо»: Анастасия Волочкова надела мужские семейные трусы

Скандальную балерину Анастасию Волочкову постоянно корят за излишне откровенные наряды, и неожиданно звезда решила прислушаться к голосу пользователей сети, однако сделала это в своем фирменном стиле. Для купания танцовщица примерила закрытый, но не менее провокационный купальный костюм, нарядившись в мужские трусы.

Эпатажная экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова устала от московской суеты и отправилась загорать в солнечный Таиланд. Впрочем, отдых не повод перестать провоцировать публику, и вниманию поклонников был продемонстрирован очередной знаменитый шпагат в крошечном бикини, которое, казалось, едва держится на балерине. Получив немало возмущенных замечаний относительно своего поведения, звезда решила поддразнить злопыхателей и последовала их призывам, подобрав себе закрытый купальный наряд. К изумлению поклонников, балерина, стоя у бассейна, продемонстрировала скромные мужские трусы, которые объявила своим новым купальником.

«Мои дорогие, мой отдых в самом роскошном и дорогом отеле Пхукета проходит великолепно! Здесь приходят светлые мысли. Я всегда прислушиваюсь к вашим советам. Некоторых раздражают мои мини-купальники на пляже. Плавать в пальто мне, право, не удобно. Но, руководствуясь рекомендациями некоторых, я решила примерить мужские семейные трусы. Как я вам в них? Интереснее? Привлекательнее? Ярче?» — поинтересовалась балерина у почитателей. Как ни странно, новый наряд пришелся публике по вкусу. Несмотря на то что чужие мужские трусы являются необычным выбором для женщины, многие поклонники отметили, что они вполне справляются с основной задачей — прикрыть оголившуюся знаменитость. И с этим трудно поспорить, учитывая альтернативный наряд, которым не преминула блеснуть балерина.

«Да, в мужских лучше. Скромнее, понятнее, милее. Мы же приходим к Вам на страницу не для того, чтобы посмотреть на что ещё вы готовы пойти ради яркости и привлекательности. Мы просто наблюдаем за Вашей жизнью. Но иногда с чувством неловкости» «Все. Это финишная прямая, больше нет слов…» «Дед после шпагата сам трусы отдал» «Прикрылась, и на том спасибо» «42 года человеку… О чем еще можно говорить? Неужели в голове такой бардак?» «Между прочим лучше значительно, с кого только сняла эти семейные?»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Апр 2018 в 12:05 PDT Любопытно, что поклонники также отметили изменение во внешности балерины. Не так давно Анастасия нарастила волосы, приятно удивив своих поклонников, и с тех пор радовала публику аккуратными укладками. Приехав же на побережье, звезда перестала следить за прической, однако предпочла носить распущенные волосы вместо знаменитого пучка.