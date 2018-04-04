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В школах Нью-Йорка девочкам будут раздавать бесплатные средства гигиены
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В школах Нью-Йорка девочкам будут раздавать бесплатные средства гигиены 

Ezhikezhik.ru 52 минуты назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в своем твиттере, что теперь все школы города будут предоставлять девочкам с 6 по 12 класс бесплатные прокладки и тампоны во время менструации. Эти средства гигиены должны быть в каждом туалете, как туалетная бумага или мыло для рук. Покупка этих средств, по мнению губернатора, может быть слишком дорогостоящей и не все семьи могут позволить себе приобретать качественные гигиенические материалы.
В пресс-релизе, выпущенном гуребнатором штата, говорится, что в Нью-Йорке 42% детей живут в семьях с низким доходом. Это значит, что при цене 7-10 долларов за упаковку, гигиенические средства могут быть слишком дорогим удовольствием для семейного бюджета. Из-за невозможности покупать нормальные прокладки, некоторые девочки даже пропускают школу во время менструаций. А этого, по мнению губернатора, допускать нельзя.
Кроме того, Организация Объединенных Наций считает, что отсутствие доступа к продуктам менструальной гигиены является вопросом «прав человека». Доступ к менструальным продуктам следует приравнять к наличию чистой воды, санитарным условиям жизни и доступу к бесплатному образованию.
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