Что мешает работать с женщиной-начальником?

Женщины на работе с каждым годом ведут себя все грубее по отношению друг к другу, утверждают американские ученые. Это касается женщин-руководителей и их подчиненных женского пола. Результаты соответствующего исследования «Дальнейшее понимание невежества на рабочем месте: влияние гендера, деятельности и общения» были опубликованы в марте этого года в Applied Sciences Journal.

Ученые разделили мужчин и женщин, работающих полный день в офисе, на три группы. И задали им вопрос, сталкивались ли они с оскорбительным и высокомерным поведением на рабоче месте, а также намеренным игнорированием. Оказалось, что женщины-подчиненные гораздо чаще жалуются на женщин-руководителей. Как утверждает один из авторов исследования профессор менеджмента и организаций Университета Аризоны Элисон Габриэль, во всем виноват «синдром пчеломатки» или «пчелиной королевы», а нападки со стороны женщин-руководителей — это подсознательное неприятие руководительницами других женщин.

«Мы говорим о «синдроме пчеломатки», когда женщины, добившиеся руководящих постов, не дают другим сотрудницам продвинуться по службе, давят на них, отпускают грубые замечания. В основе этого поведения могут быть эволюционные причины: находясь в мужском окружении, женщины воспринимают друг друга как соперниц», — объясняет Габриэль.

Но при этом исследователи заметили еще один любопытный факт. Подобное поведение подчиненные часто прощают мужчинам-начальникам, либо воспринимают его как норму. То есть, мужчины получают изначально некий кредит доверия.

Впервые о «синдроме пчеломатки» заговорили еще в 1973 году психологи из университета Мичигана. «Синдромом пчеломатки» называют феномен, при котором женщины-руководители, находясь в грубой мужской среде, относятся жестче к подчиненным женского пола. Исследователи приводят в пример первую женщину премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , которая в своем кабинете министров не позволяла женщинам продвинуться по службе.

Страх и ненависть

На собеседованиях

Однако с американскими специалистами не согласны новозеландские исследователи из университета Масси. Летом 2017 года они также провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что 11 из 15 женщин недовольны своими руководительницами, но при этом наличие «пчелиного синдрома» не обнаружили. Как утверждает автор исследования Джейн Херт, оказалось, что в данном случае речь идет о гендерных ожиданиях. То есть, когда женщины-подчиненные надеялись на женскую солидарность со стороны руководства.

«После большего обсуждения стало очевидно, что участники действительно имели конкретные ожидания от своих руководителей. Они ожидали, что женщины-менеджеры продемонстрируют большую степень эмоционального понимания и поддержки, чем мужчины-менеджеры. Кроме того, им казалось, что женщины-руководители будут относиться к своим подчиненным как к равным сотрудникам, видеть их в целом и понимать их жизненные обстоятельства и их потребность в гибкости», — заключила Херт.

Российские эксперты поддерживают позицию исследователей из Новой Зеландии, указывая на то, что, критику со стороны женщин-руководителей подчиненные женского пола воспринимают гораздо хуже, чем от мужчин-руководителей, рассказала корреспонденту «МИР 24» клинический психолог Люция Сулейманова.

«Что такое женский коллектив? В нем, безусловно, царят более эмоциональные отношения, чем в мужском. О них ходят легенды. Отсюда и возник «синдром пчеломатки». Смысл в том, что женщина-босс — это та женщина, которая не терпит рядом с собой соперниц и быстро с ними разбирается. Здесь, во-первых, замешана эволюционная биология. Если женщине приходится отчитываться перед младшей по возрасту или старшей по должности, она испытывает более значительный стресс, чем если бы она отчитывалась перед мужчиной-начальником. Проявляется это в депрессии, бессоннице, головных болях. Понятно, что когда нужно прогибаться перед более значительной самкой, это более неприятно, чем когда необходимо прогнуться перед значительным и успешным самцом», — сказала она.

По словам психолога, для женщин-подчиненных большую роль играет возможность «договориться» с руководителем. Чаще всего, они считают, что это возможно только с мужчинами или женщинами с мужским характером.

«Для женщин важен пол начальника. Они предпочитают мужчин-начальников или женщин с мужским складом характера и рациональным подходом к рабочему процессу. Потому что с подобными психотипами начальников всегда можно договориться. Очень важно, чтобы правила не менялись каждые три секунды. В тоже время, по мнению многих специалистов, для мужчин неважен пол начальника. На мой взгляд, это не совсем так. Во-первых, сейчас никто не любит подчиняться. Во-вторых, как мне показывает практикак общения с моими клиентами, и для мужчин пол начальника так же важен», — добавила Сулейманова.

По словам психолога, на деле работать с руководителем-женщиной тяжело людям, которые любят слышать частую похвалу и которые не уверены в своих профессиональных навыках, а здоровую критику воспринимают, как личные нападки. Все дело в том, что многие ожидают от женщин-начальников эмпатии, не зная, что руководители женского пола обычно предпочитают жесткий стиль управления.

«Страдает также от тирании женщины-босса тот, кто не уверен в своих профессиональных качествах. И тот, кому необходимы бесконечные и регулярные «поглаживания» на работе, похвалы. Тот, кто не принимает жесткий подход и даже здоровую критику воспринимает как личное оскорбление. И, конечно, те, кто не в состоянии принять решение о смене работы, на которой начальница выжимает все соки. Женщины-начальники часто имеют маскулинный характер. Это признак слабо развитого эмоционального интеллекта. В первую очередь, это проявляется в отсутствии панибратства и излишних нежностей, а также жесткого стиля руководства.

Давайте возьмем за пример фильм «Служебный роман». В конце концов, героиня Алисы Фрейндлих , у которой появились эмоциональные привязанности, вышла из кокона и начала выстраивать связь с подчиненными, в том числе, с женщинами», — пояснила она.

Работа мечты

Семь шагов к успеху

Сулейманова рекомендует женщинам-подчиненным меньше думать о том, как к ним относится начальница, и не ждать к себе какого-то особого отношения, а вместо этого — больше работать.

«Если опираться на исследования ученых по поводу «синдрома пчеломатки» и женской конкуренции, то можно сделать вывод, что все равно побеждает тот сотрудник, который приходит на работу работать, а не рефлексировать и отвлекаться на свои личные симпатии и антипатии. Женщина, которая ориентирована на четкое выполнение должностных обязанностей, болеет за общее дело, по моему мнению, не должна сильно пострадать от тирании женщины-руководителя. Профессиональная уверенность в себе и компетентность, способность отвечать за свои ошибки без слез и истерик, могут уберечь от многих конфликтных ситуаций. Если женщина-подчиненная не станет ожидать от женщины-босса какого-то особенного отношения, любви, она будет меньше концентрироваться на ожиданиях от руководства», — добавила эксперт.

При этом, специалист не исключает вероятность того, что некоторые руководители-женщины, страдающие от одиночества и не довольные своей жизнью, могут вымещать неудовлетворённость на своих подчиненных женского пола.

«Когда у женщин-руководителей срабатывает биологический инстинкт по отношению к более профессиональной подчиненной, и они ее устраняют, это, скорее, говорит о неправильной модели семьи, в которой была воспитана женщина, либо о мучащем ее одиночестве», — заключила Сулейманова.

В 2014 году швейцарский банк Credit Suisse изучил 30 тысяч фирм и выяснил, что компании, в которых есть в управлении хотя бы одна женщина, зарабатывают гораздо быстрее тех, где в руководстве стоят только мужчины. А консалтинговая компания Women Equity после исследования 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса заключила, что «женский» бизнес демонстрирует больший торговый оборот и устойчивость и несет меньше убытков.

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