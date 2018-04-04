Тоска по охлаждённой креветке: смотрим внимательно на то, что покупаем

Продукты на уличных прилавках начинают подтаивать — один из признаков наступления тёплого сезона.

Скоро — Пасха, в праздник принято от души угощать. Невзирая на предупреждения ветеринарного надзора, потребители доверчиво покупают залежалую рыбу, неизвестно из каких краёв привезённые яйца, подозрительные консервы, молоко, творог. Сила привычки, надежда на русский «авось», слегка заниженная стоимость? Какие причины заставляют покупателей рисковать? На вечные вопросы о качестве ответил заместитель руководителя Приморского центра сертификации Александр Фейгин

Стихия вне закона

— Александр Семёнович, между магазинов и супермаркетов, вблизи рынков, на оживлённых площадях и по обочинам дорог свято место пусто не бывает. Торгуют активно, и поклонников у стихийных продавцов хоть отбавляй.

— Всё это нелегальная торговля. Частные лица, как правило, перекупщики, нашедшие свободное место, где ходит много людей. Они не платят за аренду помещения, не отчисляют в казну налоги, их никто не контролирует. Вообще, уличной торговли, в том виде, в котором она существует у нас, быть не должно. Большинство требований к условиям хранения продукции нарушены. В летний период проблем добавляют насекомые — источник различных заболеваний. По прилавкам летают мухи, бороться с ними нет возможности. Уличные продавцы могут снизить цены, но большинство видов продукции подвергается опасности, которую создаёт окружающая среда.

— Не первой свежести рыба, как на улице, так и в магазинах. В супермаркете вообще нет охлаждённой продукции…

— Если присмотреться — на одном рыночном прилавке есть рыба и хорошего качества, и плохого — заветренная, которую только выкинуть, даже животным давать нельзя. Супермаркетам с их большим оборотом сложно купить свежую продукцию в маленьких объёмах. Поэтому там рыба в основном мороженая. А на рынке возникают сомнения — как обстоят дела с документами у охлаждённой камбалы или горбуши?

— Разве никто не спрашивает?

— Как же, есть службы Россельхознадзора , ветеринарии! Надеюсь, проверяют. И всё-таки советую не покупать скоропортящуюся продукцию, которая находится вне холодильного прилавка, тем более в тёплое время года. Если у продавца рядом стоит машина с системой охлаждения, видно, что она работает, двери закрыты, продукция находится в термосе, реализуется быстро — другое дело! Если всё просто свалено на прилавке -категорически не покупать! Рыба должна лежать во льду охлаждённой. Но не отыскать охлаждённых креветок, осьминогов, кальмаров!

Свежий, но протухший

— Скоро Пасха. За несколько дней до праздника дорогим яйцам находится дешёвая альтернатива неведанных сортов — их покупают охотно. Ваш совет?

— Рекомендую покупать яйца, на которых нанесена дата выработки. Это единственная гарантия, что вы купите свежий продукт. Согласно ГОСТам, при температуре от нуля до плюс 20 градусов диетические яйца хранятся семь суток, столовые — не более 25. Комнатная температура бывает выше. Правда, при хранении от минус двух до нуля градусов срок годности яиц увеличивается. А теперь представьте, сколько времени яйца везут из центральных регионов? Как быстро их довозят к продавцу? Ни один потребитель свежесть яйца отследить не в состоянии. Раньше требования маркировки даты выработки было обязательными, потом норму отменили. А зря.

— Кроме Уссурийской птицефабрики, никто маркировку не наносит.

— Вы думаете, почему? Не могу сказать за производителя, но продавец точно не будет брать на реализацию яйца, которые могут протухнуть. Их вернуть невозможно, поэтому устанавливают жёсткие требования к срокам годности. Мы только можем предположить, что яйца хранились «от минус двух до нуля». Но никак этого не проверим.

— Проблема слабого контроля?

— Связано это с известной позицией — мол, не надо «кошмарить» бизнес. Много выматывающих проверок и правда лишние. С другой стороны, у представителей надзорных структур связаны руки. Сегодня всё упирается в сознательность производителей и продавцов, но попадаются и нерадивые. Потом, у нас нет общей культуры в государстве в отношении к закону. За границей законопослушность у человека заложена в подсознании, развит общественный контроль. Если замечают правонарушение, об этом не молчат. У нас нет общей идеи сознательности. Как же, я буду стучать, это не хорошо!

— С просроченным кефиром сразу в суд?

— Зачем, сегодня любой адекватный собственник магазина идёт навстречу, он не заинтересован всучить вам просрочку, пугают и высокие штрафы.

— Малый срок годности продавцам невыгоден. Значит ли, что в продукцию добавляют всё больше консервантов?

— Необязательно долгое хранение достигается химическими средствами. Развивается технология производства. Если раньше молоко хранилось два-три дня, сейчас — до двух недель, это стерилизованное молоко. Поменялось оборудование, санитарное состояние на производстве на порядок выше. Сведения о консервантах нужно читать на упаковке, которая стала герметичней. Многие консерванты добавляют, но не всегда про это пишут. Это остаётся на совести изготовителей.

— Какие новые требования к качеству продукции вы считаете уместными?

— Появилась градация, разделяющая по категориям мясную продукцию. Потребитель видит, сколько мяса в колбасе, котлете или бифштексе. Кстати, все ГОСТы можно найти в интернете в открытом доступе.

— Говорили, что продукция местных фермеров должна доходить до покупателей. Стало ли больше свежего приморского в тех же супермаркетах?

— Дело в том, что нашим производителям выпуск продукции обходится дорого. Не хватает собственного сырья, высока стоимость топлива, электроэнергии. Вероятно, в других регионах больше программ по субсидированию производства сельского хозяйства. Иначе по какой причине колбаса, привезённая из Якутии или Новосибирска, стоит дешевле приморской? У местных производителей нет возможности торговать, за редким исключением, и они вынуждены работать с перекупщиками. Последние устанавливают цены, которые не превышают или ниже производственных затрат.

— Притока местной продукции не состоялось?

— Больше поступает на прилавки продукция «местного Китая», потому что сегодня на приморских полях овощи-фрукты выращивает много иностранцев. Нашим сложно с ними конкурировать. Для развития сельского хозяйства нужна господдержка — беспроцентные кредиты, возможность взять в лизинг хорошую технику, освободить от налогов. Надо, чтобы местному населению было выгодно работать на своей земле, иначе все уедут.

Почему сыр деревянный?

— Как изменился потребитель?

— По причине кризиса и подорожания мы меньше потребляем продуктов молочных, мясных, рыбных. Но по сравнению с советскими временами потребитель стал разборчивым, привередливым. Он смотрит на цену, а если не нравится товар, то выберет другой, пусть чуть дороже. Основная масса производителей старается выпускать продукцию более вкусную, лучше упакованную. К сожалению, не всегда качественную. Хотя в целом качество улучшилось. Мы выбираем между разными производителями. Последние стараются покупателя удержать.

— Читатели спрашивают, почему сыр стал каким-то деревянным?

— На прилавках появился сыр, который нельзя назвать сыром. Хотя есть и хорошего качества, который производится у нас, в Армении, Казахстане. А белорусская продукция стала в качестве проигрывать. Возможно, это связано не с производителями, а с теми, кто закупает товар по низкой цене. В итоге из-за экономии производственный процесс сокращается. Прибыль небольшая, зачастую нулевая.

— В СССР был дефицит, но и высокое качество.

— Раньше почти не было предприятий — самостоятельных единиц. Все входили в большие объединения, которые создавали нормативную документацию, контролировали и обеспечивали предприятие необходимым. Если взять опыт Японии, у них фермеры входят в ассоциации, полностью попадая под надзор и под защиту. Нет проблем с семенами, техникой, реализацией. У нас одиночки варятся в собственном соку. Сложно выживать в таких условиях.

— Неестественно яркая продукция вас настораживает?

— Кое-где начали красить красную рыбу. Вижу и копчёный подрисованный палтус — жёлтенький, оранжевый — красивый такой.

— Красители хоть пищевые?

— Слава богу. Красители не запрещены, но всё-таки считаю, что они лишние.

ДОСЬЕ

Александр Семенович Фейгин родился в 1962 г. в Краснодарском крае, вырос и учился в школе в Артёме. Окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности технология пищевых продуктов. Девять лет проработал в ТУРНИФ, из них семь — на промысловых и научных судах. В 1993 — 2002 гг. работал в ФГУ «Приморский ЦСМ» начальником отдела сертификации. С 2002 г. — в ООО «Приморский центр сертификации». Женат, двое сыновей. Награждён нагрудным знаком «За заслуги в стандартизации».