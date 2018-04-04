Какие основные «пасхальные» термины нужно знать

В этом году приход Пасхи православные отмечают 8 апреля. «ВМ» сделала небольшую подборку пасхальных терминов.

Кулич — праздничный пасхальный хлеб, часто с добавлением изюма, иногда орехов и цукатов. Является главным символом Пасхи. Сверху кулич обычно украшают шоколадной глазурью, а также различной посыпкой.

Пасха — сладкое блюдо из творога в форме четырехгранной пирамиды, олицетворяющее Голгофу. Традиционно готовится на Пасху. На одной из граней пирамиды обязательно выкладываются буквы «ХВ», что означает Христос Воскрес.

Пасхальное яйцо символизирует гроб и воскресение Господне. А красный цвет, в который принято окрашивать яйца, символизирует распятого Христа. Дарить окрашенные яйца на Пасху — древняя традиция.

Благодатный огонь сходит в Храме гроба Господня в Иерусалиме в день Великой субботы накануне праздника Пасхи. Лампады, зажженные от Благодатного огня, доставляются специальными авиарейсами в храмы России и других стран мира. Православные стараются донести до дома горящую лампаду, свечу — ее ставят около икон.

Крестный ход — это торжественное шествие священнослужителей, является частью праздничной службы. Она начинается вечером в субботу и продолжается до полуночи. Крестный ход совершается несколько раз в году, в том числе на Пасху. В этом году Крестный год пройдет 7 апреля. После его завершения начнется праздник Светлого Воскресения Господня.

Светлое Христово Воскресение — празднование Пасхи у православных христиан. Является самым значимым праздником, который отмечается повсеместно. Верующие приветствуют друг друга словами:«Христос воскрес!», в ответ нужно произнести: «Воистину Воскрес!».

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