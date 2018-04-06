Православная Пасха в 2018 году: когда и как отмечают Светлое Христово Воскресение, печем куличи и красим яйца, поздравления в стихах

Один из главных церковных праздников — Светлое Христово Воскресение — в 2018 году православные отмечают 8 апреля. О том, как верующие готовятся к Пасхе, когда пекут куличи и красят яйца и почему в этот день надо приветствовать друг друга особыми словами, читайте в материале ФБА «Экономика сегодня»

Как готовиться к встрече Пасхи

Во время Страстной недели верующие вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа , а также о его страданиях — предательстве, мучениях, смерти, которые ему пришлось пережить. При этом каждый день связан с каким-то евангельским событием. Так, в среду вспоминают о раскаяние блудницы и об Иуде Искариоте, продавшем Христа за 30 серебряных монет. В четверг вспоминают о тайной вечери и святом причастии. Самым скорбным днем считается пятница, когда вспоминают о суде, распятие и смерти Иисуса Христа. По этой причине в пятницу нельзя веселиться и развлекаться.

В субботу православные вспоминают не только о погребении Иисуса Христа, но и о его победе над темными силами. И в этот день верующие завершают все приготовления к главному религиозному празднику. В воскресенье, много лет назад, Иисус воскрес после своего распятия и тем самым открыл путь людям в Царство небесное, искупив все человеческие грехи.

Великая Суббота и схождение Благодатного Огня

В Великую Субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня все с замиранием сердца ждут схождения Благодатного Огня. Ежегодно это явление происходит во время субботнего богослужения (трансляцию в прямом эфире ведут многие телеканалы мира), и объяснить его современная наука не может. После того, как чудо свершится, священнослужители выносят частичку Благодатного Огня из храма как символ выхода из гроба Истинного Света. Потом от Огня зажигают факелы и так он распространяется по всему миру. Интересная деталь: в первые минуты своего появления пламя не обжигает и не оставляет никаких следов или ожогов на коже.

Легенда гласит, что год, когда в храме не вспыхнет Благодатный огонь, станет последним годом жизни на земле и началом Судного времени.

Вечером в субботу в храмах начинается большое пасхальное богослужение. После его завершения верующие причащаются и сообщают друг другу радостную весть. Одни говорят: «Христос Воскресе!» Им отвечают: «Воистину Воскресе!» Эти слова сопровождаются троекратными поцелуями. Такие торжественные действия в народе называются «христосования», то есть «христосоваться» — «поздравлять друг друга с Пасхой»…Это делают на протяжении следующих семи дней, именуемых Светлой Седмицей.

Кстати, в этот день следует обязательно простить все обиды и радоваться Светлому празднику.

После возвращения из храма верующие садятся за праздничный стол и начинают разговляться. На праздничном столе должны присутствовать освященные в храме крашеные яйца, куличи и творожная пасха — главные символы праздника. Их приготовлением хозяйки занимаются накануне, в чистый четверг.

Печем куличи и красим яйца

Почему крашеные яйца и кулича стали атрибутами праздника Пасхи? По одной из версий яйца красили в красный цвет в честь крови Христовой. Сегодня яйца красят в самые разные цвета, показывая, как мы радуемся Пасхе. Кстати, яйцо не случайно стало символом Воскресения. Однажды святая Мария Магдалина , которая была бедной, пришла к императору Тиберию, правителю Римской империей со скромным подарком — куриным яйцом, которое было окрашено в ярко-красный цвет. Окрасить яйцо она решила с целью привлечения внимания императора к подарку. Вручая подарок, святая произнесла: «Христос воскрес!»

Еще одна пасхальная традиция — сладкие сдобные куличи. За это время были изобретены сотни рецептов традиционной выпечки. Стоит отметить, что хлеба из сдобного теста принято называть куличами, а булки с творогом — пасхами. Но самое главное, чтобы они были приготовлены с душой и любовью.

Короткие поздравления с Пасхой

Поздравить близких и знакомых со Светлым Христовым Воскресением можно с помощью смс–рассылки или через соцсети.

Вот несколько популярных коротких вариантов поздравлений с Пасхой, которые предлагаются пользователям в Сети.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Пусть эти радостные звуки, Как пенье Ангелов с небес, Рассеют злобу, скорби, муки! Соединим все братски руки, Обнимем всех! Христос Воскрес!

Земля и солнце, Поля и лес — Все славят Бога: Христос Воскрес! В улыбке синих Живых небес Все та же радость: Христос Воскрес!

В день Христова Воскресенья Я хочу вам пожелать, Чтоб над всей вашей семьею Была Божья благодать. Мир в душе, достаток в доме, Жизнь — в гармонии с собой, Фото всей родни в альбоме, В семьях — счастье и покой. Берегите своих близких, Не держите зла в себе, Пусть вас бережет Всевышний От обид и лжи в судьбе. ***

С Пасхой Светлой поздравляю! И от сердца пожелаю Жизни доброй, человечной, Дружбы крепкой и сердечной, Хлеба божьего кусок, Ключевой воды глоток, Дел по совести и чести, Счастья в дом! Христос воскресе!