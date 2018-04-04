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Стартовал 4 сезон проекта «Хочу меняться»
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Стартовал 4 сезон проекта «Хочу меняться» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Проект «Хочу меняться» уже в 4 раз запускается в Костроме. В него пришли женщины — костромички. У каждой своя проблема, но объединяет их общее желание перемен. Конечно же, женщины хотят похудеть, найти свой стиль в одежде, решить проблемы со здоровьем, заняться своей внешностью.
На помощь им приходит команда-профессионалов. Организаторами проекта выступили 3 девушки, каждая мастер в своем вопросе:
Юлия Петрова— салон красоты «Весна»
Ольга Рукавишникова — магазин одежды «Гардеробчик»
Валерия Шиловская— студия красоты Валерии SHE  {slider}
В этом сезоне с участницами будет работать психолог Евгения Расулова. От начала проекта и до его завершения она окажет помощь участницам. Ведь зачастую все наши проблемы таятся на глубоком подсознании.
Также к проекту присоединился специалист по лечению проблем с позвоночником, Александр Афонин. На проекте он будет отвечать за красивую походку участниц и продиагностирует состояние позвоночника каждой из них.
Вопросами стиля займутся несколько специалистов: стилист Мария Доронина и Ольга Рукавишникова расскажут о подборе одежды по методу Кибби, Юлия Кокурина посвятит в тайны подбора нижнего белья в магазине INFINITY, а Юлия Петрова (салон красоты «Весна» и Валерия Шиловская (студия красоты Валерии SHE) займутся преобразованиями волос и мэйкапа участниц.
Одной из площадок проекта стала обновленная «Фабрика-кухня». Именно в ее залах будт проходить занятия с участницами. Символично, что меняются не только участницы, но и кафе с 80-летней историей.
С 30 мая на портале K1NEWS.RU начнется онлайн-голосование, которое и выберет победительницу проекта. И уже 17 июня костромичи увидят ее полностью преображенной и реализовавшей свою мечту— «Хочу меняться».
Участницы 4 сезона проекта:
№1 — Ольга Шустрова, 28 лет  №2 — Елена Чеснокова, 46 лет  №3 — Светлана Цидилова, 48 лет  №4 — Ирина Травкина, 40 лет  №5 — Светлана Силкина, 31 год  №6 — Светлана Ратникова, 47 лет  № 7— Екатерина Дорченкова, 26 лет  № 8 — Ирина Гусева, 35 лет  № 9 — Ирина Грааль, 52 года
Ярким примером для участниц послужило преобразование победительницы 1 проекта Анны Зориной. Менее чем за год ей удалось скинуть вес с 58 до 48 размера. Кроме этого, Анна почувствовала перемены и внутри себя: она стала открытой к людям, улыбчивой и жизнерадостной.
Портал K1NEWS.RU выступил информационным партнером проекта «Хочу меняться-4». Мы будем следить за жизнью участниц и рассказывать вам все, что происходит на этом проекте.
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