Стартовал 4 сезон проекта «Хочу меняться»

Проект «Хочу меняться» уже в 4 раз запускается в Костроме. В него пришли женщины — костромички. У каждой своя проблема, но объединяет их общее желание перемен. Конечно же, женщины хотят похудеть, найти свой стиль в одежде, решить проблемы со здоровьем, заняться своей внешностью.

На помощь им приходит команда-профессионалов. Организаторами проекта выступили 3 девушки, каждая мастер в своем вопросе:

Юлия Петрова— салон красоты «Весна»

Ольга Рукавишникова — магазин одежды «Гардеробчик»

Валерия Шиловская— студия красоты Валерии SHE {slider}

В этом сезоне с участницами будет работать психолог Евгения Расулова. От начала проекта и до его завершения она окажет помощь участницам. Ведь зачастую все наши проблемы таятся на глубоком подсознании.

Также к проекту присоединился специалист по лечению проблем с позвоночником, Александр Афонин . На проекте он будет отвечать за красивую походку участниц и продиагностирует состояние позвоночника каждой из них.

Вопросами стиля займутся несколько специалистов: стилист Мария Доронина и Ольга Рукавишникова расскажут о подборе одежды по методу Кибби, Юлия Кокурина посвятит в тайны подбора нижнего белья в магазине INFINITY, а Юлия Петрова (салон красоты «Весна» и Валерия Шиловская (студия красоты Валерии SHE) займутся преобразованиями волос и мэйкапа участниц.

Одной из площадок проекта стала обновленная «Фабрика-кухня». Именно в ее залах будт проходить занятия с участницами. Символично, что меняются не только участницы, но и кафе с 80-летней историей.

С 30 мая на портале K1NEWS.RU начнется онлайн-голосование, которое и выберет победительницу проекта. И уже 17 июня костромичи увидят ее полностью преображенной и реализовавшей свою мечту— «Хочу меняться».

Участницы 4 сезона проекта:

№1 — Ольга Шустрова, 28 лет №2 — Елена Чеснокова , 46 лет №3 — Светлана Цидилова, 48 лет №4 — Ирина Травкина, 40 лет №5 — Светлана Силкина, 31 год №6 — Светлана Ратникова, 47 лет № 7— Екатерина Дорченкова, 26 лет № 8 — Ирина Гусева , 35 лет № 9 — Ирина Грааль, 52 года

Ярким примером для участниц послужило преобразование победительницы 1 проекта Анны Зориной. Менее чем за год ей удалось скинуть вес с 58 до 48 размера. Кроме этого, Анна почувствовала перемены и внутри себя: она стала открытой к людям, улыбчивой и жизнерадостной.

Портал K1NEWS.RU выступил информационным партнером проекта «Хочу меняться-4». Мы будем следить за жизнью участниц и рассказывать вам все, что происходит на этом проекте.