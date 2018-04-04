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Собери все яйца вместе: рассказываем, где искать «пасхалки» от 74.ru
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Собери все яйца вместе: рассказываем, где искать «пасхалки» от 74.ru 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Продолжаем конкурс на внимательность от 74.ru, победителя которого ждёт сюрприз от редакции. Сегодня расскажем вам, где искать «пасхалки» за предыдущие дни, и дадим подсказку о расположении третьего яйца с буквой.
Небольшой инструктаж для тех, кто только что присоединился: ежедневно со 2 апреля мы прячем в публикациях на сайте по одному пасхальному яйцу с буквой. Ищите их на фото и видеороликах внутри наших материалов. Соберите все буквы и составьте из них слово. Приз ждёт первого, кто пришлёт верный вариант получившегося слова на почту. Отправлять на почту найденные вами фото с «пасхалками» до окончания конкурса не нужно.
А теперь подсказки! Первая «пасхалка» пряталась в видео нашего проекта про иностранцев на Южном Урале. Вторая затесалась между участниками пресс-конференции, посвященной чемпионату мира по танцам. А сегодняшнее яйцо с буквой ищите в новости про челябинский ужастик.
Удачи! Итоги подведём 9 апреля.
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