Если муж много работает

Молчание — золото

В 60-х годах прошлого в книге по домоводству давались чёткие рекомендации по этому поводу. Так, встречая мужа, жена должна нарядиться, не вступать в разговоры до тех пор, пока мужчина не поест, не вываливать на него свои проблемы и не жаловаться, если он пришёл поздно или вообще не пришёл ночевать. «Отнеситесь к этому, как к мелочи по сравнению с тем, что он перенёс днём», — говорится в книге.

К счастью, сегодня, XXI век, но рациональное зерно в этих домостроевских советах всё же есть. Во-первых, скандалить — действительно ни к чему. Только представьте, вы возвращаетесь домой, измученная и уставшая, но с мыслью, что делаете это на благо семьи, а дома вас встречают с ворчанием и упрёками. Какая при этом будет у вас ответная реакция? Наверняка, захочется уйти, хлопнув дверью? Поэтому прежде, чем жаловаться или обвинять, хорошо бы мысленно поменяться местами с мужем. Если всё равно захочется сказать что-то резкое, повремените — хотя бы пару часов. Тогда и слова лучше подберутся, и вообще — утро вечера мудренее.

Тактично и лаконично

Во-вторых, встречать супруга действительно нужно с улыбкой на лице и, по возможности, с ужином на столе. Пусть это будут полуфабрикаты из микроволновки и рис из мультиварки — важен сам факт заботы, а не время, которое вы потратили. Кроме того, придерживайтесь этих правил общения с мужем:

Интерес к работе

Для вашего супруга работа, она, означает очень многое. Поэтому и вам нужно высказывать интерес к ней. Расспрашивайте, узнавайте, советуйте. И только затем вводите его в курс домашних дел.

Похвала — это стимул

Берите мужчину похвалой. Только он готовит по-настоящему вкусный борщ, только с ним дети ведут себя спокойно, только его слушается домашняя техника. Немного лести и женской хитрости творят чудеса.

О делах — заранее

Накопилось полно дел, с которыми неплохо было бы справиться вместе? Просить об этом лучше заранее, например: «А давай в субботу вместе разберём балкон». Чёткое планирование — наше всё.

Отпуск — для него

Ну а о том, чтобы муж взял отпуск или хотя бы выходной, стоит тоже говорить правильно. Опишите, как он устаёт, как ему тяжело и как необходимо отдыхать, чтобы быть здоровым. Заметьте, как будут все домашние счастливы, если какое-то время вы проведёте вместе.

Любить и ценить

Только так мужчина в семье будет чувствовать себя реализованным и постарается бывать дома, как можно чаще.

Разговор по душам

Но вот пришла пора выложить все свои мысли, ведь вы так и не передумали поговорить с мужем. Ваши эмоции уже не так сильны, и вы можете контролировать себя. Поведайте супругу о том, как вам тяжело и как одиноко без него. Попробуйте прийти к компромиссу — к примеру, хотя бы один день в неделю он целиком посвящает семье, при этом отключая телефон. Не идут слова? Психологи советуют в таком случае написать письмо, можно электронное.

Выход за рамки

А ещё сблизиться с мужем и оторвать его хотя бы на чуть-чуть от работы поможет совместное хобби. Подумайте, что интересно и ему, и вам.

Найдите себе занятие по душе, чтобы не копить отрицательную энергию в отсутствие супруга. Вы можете заниматься спортом, делать маникюр, шить, вязать, встречаться с подругами за чашкой кофе, и никто не будет вас от этого отрывать. Не можете изменить ситуацию — меняйте своё отношение к ней. И запомните, муж-трудоголик — это сложно, но не смертельно.

Фразы, которые категорически не рекомендуется произносить:

А вот у Тани муж ей постоянно помогает (сравнительные);

Ты равнодушный отец и плохой хозяин (оценивающие личность);

Ты мне никогда не помогаешь! (заведомо ложные);

Наверняка на работе тебе лучше, чем с нами (домыслы).