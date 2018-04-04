Ещё
Если муж много работает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Если муж много работает 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Молчание — золото
В 60-х годах прошлого в книге по домоводству давались чёткие рекомендации по этому поводу. Так, встречая мужа, жена должна нарядиться, не вступать в разговоры до тех пор, пока мужчина не поест, не вываливать на него свои проблемы и не жаловаться, если он пришёл поздно или вообще не пришёл ночевать. «Отнеситесь к этому, как к мелочи по сравнению с тем, что он перенёс днём», — говорится в книге.
К счастью, сегодня, XXI век, но рациональное зерно в этих домостроевских советах всё же есть. Во-первых, скандалить — действительно ни к чему. Только представьте, вы возвращаетесь домой, измученная и уставшая, но с мыслью, что делаете это на благо семьи, а дома вас встречают с ворчанием и упрёками. Какая при этом будет у вас ответная реакция? Наверняка, захочется уйти, хлопнув дверью? Поэтому прежде, чем жаловаться или обвинять, хорошо бы мысленно поменяться местами с мужем. Если всё равно захочется сказать что-то резкое, повремените — хотя бы пару часов. Тогда и слова лучше подберутся, и вообще — утро вечера мудренее.
Тактично и лаконично
Во-вторых, встречать супруга действительно нужно с улыбкой на лице и, по возможности, с ужином на столе. Пусть это будут полуфабрикаты из микроволновки и рис из мультиварки — важен сам факт заботы, а не время, которое вы потратили. Кроме того, придерживайтесь этих правил общения с мужем:
Интерес к работе
Для вашего супруга работа, она, означает очень многое. Поэтому и вам нужно высказывать интерес к ней. Расспрашивайте, узнавайте, советуйте. И только затем вводите его в курс домашних дел.
Похвала — это стимул
Берите мужчину похвалой. Только он готовит по-настоящему вкусный борщ, только с ним дети ведут себя спокойно, только его слушается домашняя техника. Немного лести и женской хитрости творят чудеса.
О делах — заранее
Накопилось полно дел, с которыми неплохо было бы справиться вместе? Просить об этом лучше заранее, например: «А давай в субботу вместе разберём балкон». Чёткое планирование — наше всё.
Отпуск — для него
Ну а о том, чтобы муж взял отпуск или хотя бы выходной, стоит тоже говорить правильно. Опишите, как он устаёт, как ему тяжело и как необходимо отдыхать, чтобы быть здоровым. Заметьте, как будут все домашние счастливы, если какое-то время вы проведёте вместе.
Любить и ценить
Только так мужчина в семье будет чувствовать себя реализованным и постарается бывать дома, как можно чаще.
Разговор по душам
Но вот пришла пора выложить все свои мысли, ведь вы так и не передумали поговорить с мужем. Ваши эмоции уже не так сильны, и вы можете контролировать себя. Поведайте супругу о том, как вам тяжело и как одиноко без него. Попробуйте прийти к компромиссу — к примеру, хотя бы один день в неделю он целиком посвящает семье, при этом отключая телефон. Не идут слова? Психологи советуют в таком случае написать письмо, можно электронное.
Выход за рамки
А ещё сблизиться с мужем и оторвать его хотя бы на чуть-чуть от работы поможет совместное хобби. Подумайте, что интересно и ему, и вам.
Найдите себе занятие по душе, чтобы не копить отрицательную энергию в отсутствие супруга. Вы можете заниматься спортом, делать маникюр, шить, вязать, встречаться с подругами за чашкой кофе, и никто не будет вас от этого отрывать. Не можете изменить ситуацию — меняйте своё отношение к ней. И запомните, муж-трудоголик — это сложно, но не смертельно.
Фразы, которые категорически не рекомендуется произносить:
А вот у Тани муж ей постоянно помогает (сравнительные);
Ты равнодушный отец и плохой хозяин (оценивающие личность);
Ты мне никогда не помогаешь! (заведомо ложные);
Наверняка на работе тебе лучше, чем с нами (домыслы).
Детстрана.ру: последние новости
Сохранение беременности: 4 ситуации, которые даются маме особенно тяжело Секс без свидетелей: как сделать это, не разбудив детей СМИ: Кейт Миддлтон ждет близнецов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела25
Что в женской внешности отталкивает мужчин9
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью12
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына1
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью36
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение