Нижегородцам показали уникальные документы времён Максима Горького и Петра I

В нижегородском архиве стало одним раритетом больше: запись о рождении писателя Максима Горького теперь внесена в реестр уникальных документов России. И столь редкий экспонат в нижегородском архиве далеко не единственный.

Легенда № 16 Большую толстую книгу со слегка потрёпанными страницами руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов держит бережно, словно маленького ребёнка. В специальных перчатках он переворачивает пожелтевшие страницы — и перед нами, в самом низу, историческая запись № 16: «Рождён 16 марта, крещён 22 марта 1868 г. Родители: Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева, оба православные. Восприемники: Нижегородской губернии города Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Иванова Бобнова».

Метрика — документ, заменяющий в XIX веке свидетельство о рождении. В ней указана дата рождения, крещения, а также родители и крёстные новорождённого. Именно с метрики позже делались заверенные копии, которые и были аналогами современного свидетельства о рождении.

Метрическая запись о рождении и крещении Алеши Пешкова (ударение, как подчёркивает эксперт, делается на предпоследний слог) — документ, признанный недавно уникальным в нижегородском архиве и внесённый в Госреестр.

— Уникальность заключается не только в том, что это великий писатель. Мы впервые прорвали, скажем так, «древнерусскую блокаду», — делится Борис Пудалов. — Это первая ласточка, документ XIX века, признанный уникальным. Учитывая этот положительный опыт, мы сможем направить и другие свои предложения в Росархив. К чести моих коллег, предложения нижегородских архивистов ни разу не вызывали возражения в столице.

Раритетный экземпляр

Запись о рождении Алёши Пешкова — далеко не единственная реликвия нижегородского архива.

— Уникальными документами принято считать верхний слой категории особо ценных документов, то есть документы, которые вообще не имеют аналогов. И по своему историческому, культурному, иногда художественному значению составляют часть мирового достояния, мирового культурного наследия, — рассказывает Борис Пудалов.

Самые древние документы, хранящиеся в нижегородском архиве, относятся к XV-XVI векам. Например, литовская грамота на поместье, обнаруженная нижегородскими исследователями.

— В ней юный княжич Григорий Игенбутович очень подробно описывает передачу своих наследственных владений, вотчин представителю другого знаменитого княжеского рода, — поясняет наш собеседник. — А за этой, казалось бы, совершенно делопроизводственной терминологией стоит судьба человека — юного княжича, который остался сиротой в раннем возрасте и был взят на воспитание этим самым родом. Два его села он был вынужден передать своему опекуну. А мать, которая второй раз уже была замужем и у которой уже дети были от второго мужа, решила пожертвовать старшим сыном — в надежде, что когда-нибудь он всё-таки поднимется. Он не поднялся. Они просто ободрали его как липку, вот и всё.

Есть в архиве документы, авторы которых известны каждому из нас. Например, письмо Петра I монаху Питириму о перевоспитании одного из яростных представителей старообрядчества. Уникальность письма в том, что написано оно лично Петром. Император очень редко писал своей рукой, только когда решал особо важные дела. Обычно он диктовал или же его записи переписывали специально обученные люди — денщики. Правда, дольше двух недель на этой должности обычно никто не задерживался, ведь почерк Петра сложно было назвать каллиграфическим.

По словам Бориса Пудалова, Нижегородская область лидирует по количеству уникальных документов в России. В нашем регионе таковых хранится 194, из них 21 — в Нижнем Новгороде. Увидеть их своими глазами, скорее всего, не получится: они не выдаются на руки. В открытом доступе находятся лишь электронные копии. Слишком уж значимы оригиналы для нашей истории и культуры. Но то, что современные технологии дают возможность к ним прикоснуться, — уже очень большое дело