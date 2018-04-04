В Екатеринбурге госпитализировали ребенка после нападения собаки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. / ТАСС /. Девочку 2013 года рождения госпитализировали после нападения собаки в Екатеринбурге. После лечения ребенка отпустили домой, проводится проверка, сообщили в среду в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

"Инцидент произошел утром 3 апреля у одного из домов по улице Куйбышева в Екатеринбурге. По предварительным данным, собака, сорвавшаяся с поводка, набросилась на находившуюся неподалеку девочку 2013 года рождения, после чего ребенок был госпитализирован. После оказания необходимой помощи девочка была отпущена домой. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

Полицейские нашли хозяина собаки. «Выяснилось, что с указанной собакой в то утро гуляла 19-летняя девушка, которая не смогла удержать животное на поводке. Сейчас все участники инцидента опрашиваются сотрудниками СКР », — добавили в пресс-службе.

В понедельник сообщалось, что в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе восьмилетний ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак. По данному факту возбуждено уголовное дело.