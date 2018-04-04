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В Екатеринбурге госпитализировали ребенка после нападения собаки
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В Екатеринбурге госпитализировали ребенка после нападения собаки 

ТАСС 45 минут назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Девочку 2013 года рождения госпитализировали после нападения собаки в Екатеринбурге. После лечения ребенка отпустили домой, проводится проверка, сообщили в среду в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.
"Инцидент произошел утром 3 апреля у одного из домов по улице Куйбышева в Екатеринбурге. По предварительным данным, собака, сорвавшаяся с поводка, набросилась на находившуюся неподалеку девочку 2013 года рождения, после чего ребенок был госпитализирован. После оказания необходимой помощи девочка была отпущена домой. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.
Полицейские нашли хозяина собаки. «Выяснилось, что с указанной собакой в то утро гуляла 19-летняя девушка, которая не смогла удержать животное на поводке. Сейчас все участники инцидента опрашиваются сотрудниками СКР», — добавили в пресс-службе.
В понедельник сообщалось, что в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе восьмилетний ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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