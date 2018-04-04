Королева красоты: пять тайн молодости Элины Быстрицкой

Сегодня знаменитой актрисе Элине Быстрицкой исполнилось 90 лет. По сей день она для многих остается эталоном красоты и изысканности, женственности и стального характера, утонченности и благородства.

Она необыкновенная: завораживающая, таинственная, ослепительно красивая независимо от возраста, утонченная и в то же время уверенная, волевая, принципиальная и, конечно, бесконечно талантливая. Фотографии Элины Быстрицкой висели в домах по всему Советскому Союзу, а ее легендарную Аксинью знают во всем мире. Сегодня Элине Авраамовне Быстрицкой исполнилось 90 лет, а она по-прежнему королева красоты. Секреты ее неувядяющей молодости и просты, и сложны одновременно. Блистательная актриса всю жизнь тщательно следила за собой и категорически отрицала пластическую хирургию.

МАЛО ЕСТЬ Актриса всегда ограничивала себя в еде. Благодаря колоссальной силе воли она умела говорить «стоп» своему аппетиту. Рацион Быстрицкой — образец правильного питания: творог, овощи и отварная курица. Никаких срывов, шоколадок, перекусов — она просто запретила себе это и сдержала обещание. Тяжело? Безусловно. Но фигура Быстрицкой доказывает, что эти ограничения были не зря.

ЗАРЯДКА Ежедневно, без прогулов. Актриса рассказывала, что в молодости тренировала себя похлеще, чем профессиональный тренер. Утренняя зарядка — это не потянуться на кровати и пару раз оторвать вверх ногу, а часовая тренировка на износ с гантелями и утяжелителями.

БИНТЫ Этот секрет красоты Быстрицкой уже стал притчей во языцех. С 29 лет она спала в эластичных бинтах, чтобы свести к нулю риск появления морщин и минимизировать «брыли». Вначале знаменитость накладывала повязку на лоб, потом фиксировала бинтами макушку и подбородок, далее надевала на глаза маску, а шею покрывала красной повязкой для сохранения голоса. Трудоемко и сложно, однако, как мы видим, очень действенно.

СОКИ И СУП На столе у артистки всегда были соки, но, естественно, не те, что стоят на прилавках магазинов. Быстрицкая каждое утро готовит фрэш из моркови, яблок и свеклы. Пюре, оставшееся от переработки, не выбрасывает, а добавляет его в кипящую воду вместе с парой картофелин — это фирменный суп Элины Авраамовны. Максимально легкий и полезный.

СТИХИ Красота в почтенном возрасте — это не только цветущий внешний вид, но и крепкая память. Любимая всеми Аксинья применяет метод, который советуют все врачи мира. Для сохранения и укрепления памяти она учит стихи. Не берет наскоком поэмы, а ежедневно учит несколько новых строк и повторяет те, что уже запомнила. Рецепт несложный, а результат гарантированный!