Кайя Гербер не хочет идти по стопам своей матери: инсайдеры объяснили причину 

В модных кругах 16-летнюю Кайю Гербер постоянно сравнивают с ее знаменитой мамой Синди Кроуфорд. Топовые модельеры предлагают юной модели крупные контракты и пророчат светлое будущее в fashion-индустрии. Вот только сама Кайя не грезит повторить судьбу мамы.
Кайя не хочет заменить маму и стать «следующей» Синди Кроуфорд. Ей не нужна такая ответственность. Она не отрицает, что моделинг у нее в крови и ей это нравится. Кайя прислушивается к советам своих родных, но всегда принимает решения самостоятельно.
Приближенный источник также добавил, что сейчас Кайя наслаждается своим подростковым периодом и не слишком сильно ограничивает себя, чтобы соответствовать статусу супермодели, которой является ее мама. 16-летняя девушка просто хочет быть собой и построить свою карьеру самостоятельно.
Несмотря на свою худобу, Кайя не ограничивает себя и в еде. Не так давно папарацци сфотографировали Гербер в одном из заведений Лос-Анджелеса, где она ела десерт — мороженое из сока.