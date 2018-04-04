Ещё
Кайя Гербер не хочет идти по стопам своей матери: инсайдеры объяснили причину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайя Гербер не хочет идти по стопам своей матери: инсайдеры объяснили причину 

Журнал ОК! 59 минут назад
В модных кругах 16-летнюю Кайю Гербер постоянно сравнивают с ее знаменитой мамой Синди Кроуфорд. Топовые модельеры предлагают юной модели крупные контракты и пророчат светлое будущее в fashion-индустрии. Вот только сама Кайя не грезит повторить судьбу мамы.
Кайя не хочет заменить маму и стать «следующей» Синди Кроуфорд. Ей не нужна такая ответственность. Она не отрицает, что моделинг у нее в крови и ей это нравится. Кайя прислушивается к советам своих родных, но всегда принимает решения самостоятельно.
Приближенный источник также добавил, что сейчас Кайя наслаждается своим подростковым периодом и не слишком сильно ограничивает себя, чтобы соответствовать статусу супермодели, которой является ее мама. 16-летняя девушка просто хочет быть собой и построить свою карьеру самостоятельно.
Кайя Гербер
Несмотря на свою худобу, Кайя не ограничивает себя и в еде. Не так давно папарацци сфотографировали Гербер в одном из заведений Лос-Анджелеса, где она ела десерт — мороженое из сока.
Журнал ОК!: последние новости
Королевская семья празднует Пасху: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церковную службу Экстремалы: Бен Аффлек и Линдси Шукус покатались на каяках на Гавайях Трэвис Скотт прокомментировал фигуру Кайли Дженнер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела24
Что в женской внешности отталкивает мужчин9
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью12
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына1
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью36
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение