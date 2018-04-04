Папа Римский прокатил детей на своем папамобиле 

ВАТИКАН, 4 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, объезжая площадь Святого Петра в ходе традиционной коллективной аудиенции в среду на своем персональном транспорте — папамобиле, взял на борт шесть детей. Об этом сообщает агентство ANSA.
По традиции понтифик приветствует верующих, собирающихся на площади. Нередко Франциск останавливается и целует и благословляет детей. На этот раз он дал забраться в свой открытый автомобиль белого цвета шестерым ребятам, одетым в форменные туники своих приходов. Они проехали вместе с главой Римско-католической церковью по площади.
По данным ватиканской жандармерии, на коллективной аудиенции, в ходе которой Франциск отдельно обратился с поздравлениями с Пасхой к своему предшественнику почетному папе Бенедикту XVI, присутствовали 20 тыс. человек.