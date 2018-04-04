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Дошкольники вырастили укроп и лук на подоконниках
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Дошкольники вырастили укроп и лук на подоконниках 

Управа района Новогиреево 43 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
В дошкольном отделении № 1 образовательного учреждения № 1310, расположенном по адресу: улица Перовская, дом 52А, встретили весну «огородами» на подоконниках.
Малыши под руководством воспитателей устроили миниатюрные огороды: посеяли и вырастили на подоконниках свежую зелень. Зеленые перышки лука и ростки укропа пробились к солнышку и активно потянулись вверх, а дети усердно за ними ухаживали поливали и подкармливали.
Часть семян дошкольники посеяли с выдумкой: не просто поместили их в землю, а посадили в половинки пустой яичной скорлупы. Получились мини-горшочки, на которых дети нарисовали забавные рожицы. В эти горшочки «огородники» посадили укроп, и когда он взошел, получились веселые человечки с кудрявой зеленой прической.
Фото — Школа № 1310
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