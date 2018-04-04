Как быстрее победить икоту?

Кому-то икота кажется лишь временной трудностью, однако есть много людей, для которых данное состояние — это настоящая проблема. Когда человек начинает икать, ему пытаются помочь, предлагать ему задержать дыхание или выпить воды. Но какие «народные» способы победить икоту имеют научное подкрепление? По данным BBC Future, большинство таких способов не имеют подтверждения в виде научных данных. Но при этом сами представители науки отмечают: зачастую механизмы народных методов борьбы с икотой основаны на знании человеческой физиологии и являются не просто досужим вымыслом. Почему нередко предлагаемые методы действительно срабатывают.

«Икота — это следствие спазма диафрагмы, вызывающего приток воздуха в легкие, что, в свою очередь, обусловливает резкое смыкание голосовых связок. Существует более ста причин икоты, в основной массе безобидных», — рассказали специалисты.

По их словам, к икоте могут приводить смех, злоупотребление алкоголем, манера торопливо есть, питье газированных напитков. Икота также может возникать сама без какого-либо повода. В некоторых случаях ее вызывают прием лекарств, например, обезболивающих, стероидных препаратов. Многие способы победить икоту направлены на повышение уровня углекислого газа в крови, ослабляющего спазм диафрагмы. В частности, можно задержать дыхание, дышать через скрученную бумагу. Другой метод побороть икоту сводится к воздействию на блуждающий нерв, отвечающий за согласованность механизмов дыхания и глотания. В этом случае помогает выпить воды, пожевать лимон, подержать во рту дробленый лед. Есть радикальный способ, предложенный профессором медицинского факультета Университета Теннесси (США) Фрэнсисом Фесмайером. Он состоит в том, чтобы массировать пальцами прямую кишку. Можно справиться с икотой, если поднять колени к груди, при этом наклониться вперед. Также в некоторых случаях помогает сахар. Подобные методы, как поясняют ученые, основаны на принципе отвлечения, при котором внимание пациента смещается на какое-нибудь неожиданное событие. Этим же принципом пользуются при обезболивании. Ранее МедикФорум писал о том, что вкусная еда лишает человека склонности к финансовому контролю. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)