Учительница родила от 14-летнего ученика, с которым спала три года

Лаура Линн Кросс соблазнила восьмиклассника и начала с ним отношения еще в 2012 году. И с того времени целых 3 года длились их любовные отношения.

Сперва учительница приглашала 14-летнего ученика домой, прикрываясь перед его родителями тем, что мальчику нужно заниматься дополнительно. Но через некоторое время женщина убедила мать ученика в том, что ему стоит иногда оставаться у нее на ночь в доме. Все время пара тщательно скрывала свои отношения. Лишь в 2017 году стало известно, что Лаура родила своего ребенка от восьмиклассника.

К этому же времени известие сообщили отцу ученика. Он вызвал сына на откровенный разговор и тот признался о любовной связи со своей учительницей. Также он сказал отцу, что Кросс на самом деле воспитывает его ребенка. После того, как история стала скандально известной на весь штат, Кросс угодила за решетку. Женщине выдвинули три обвинения, в числе которых оскорбительные сексуальные действия. Тем не менее через время ее выпустили под залог в 100 тысяч долларов. ​Так или иначе, в ходе судебного процесса вина Кросс была доказана: она сама во всем созналась и признала себя виновной.]]>