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Женщина подружилась с бескрылым шмелем и покорила этим интернет
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Женщина подружилась с бескрылым шмелем и покорила этим интернет 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Еще прошлой весной Фиона Пресли, работающая библиотекарем в Шотландском нагорье, попала в ситуацию, которую никогда не забудет. В тот солнечный день она решила поработать подольше в саду, где обнаружила ползающую вокруг грядок шмелиную королеву.
Женщину удивило больше всего то, что у насекомого не было крыльев. По предположениям Лауры, насекомое, видимо, пострадало от вируса, который вызывает проблемы с развитием лап или крыльев. Сам шмель имел очень маленькие шансы на то, чтобы выжить. Однако Лаура пришла на помощь и благодаря этой добросердечной женщине насекомое прожило долгое время. Фиона поработала над тем, чтобы создать закрытый сад для своего нового беспомощного друга. Ежедневно она подкармливала его сладкой водой и вскоре шмель стал для женщины настоящим питомцем. Каждый раз, когда Фиона появлялась в саду, маленький друг приходил в ней. Насекомое успело набраться сил и даже пережило много своих «родных», ведь как правило, шмели живут до 18 недель. Когда женщина держала его на руках, он пытался прижаться к ней, показывая свою любовь к спасительнице. ​Увы, но эта крепкая дружба не могла длиться вечно и в конце концов питомец Фионы скончался, оставив прекрасные воспоминания на память.
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