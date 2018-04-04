Самарские хлебозаводы начали освящать куличи

Всего за пасхальную неделю предприятие планирует изготовить не менее 200 тысяч куличей весом от 150 до 350 грамм, сообщает отдел маркетинга предприятия. Продукцию доставят в торговые сети Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Помимо классических куличей с изюмом, хлебозавод выпустил новинку премиум-класса кулич «Купеческий» с цукатами и орехами. Каждый кулич в праздничной упаковке, благодаря которой он сохраняет все вкусовые качества и не черствеет.