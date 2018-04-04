«Я убил демона»: дедушка спросонья разбил внучке голову стулом

Страшное происшествие жителей Кармаскалинского района повергло в шок: от руки родного деда погибла четырехлетняя девочка. Других подозреваемых в непонятной смерти малышки пока нет.

— Что случилось в тот день — непонятно. Но соседи поговаривают, что Володя был нетрезвым, — рассказывают сельчане. — У Сони как раз был день рождения.

По словам сельчан, дед лег спать, а девочка расшумелась. Мужчина проснулся, схватил стул и обрушил его на ребенка. А после пошел к соседям и заявил: «Я убил демона». Медики скорой помощи, примчавшиеся на место, попытались спасти малышку. Но девочка скончалась в больнице.

По словам сельчан, семью многие знали. У 52-летнего Владимира (здесь и далее имена изменены — прим. ред.) есть супруга и дочь. Четырехлетняя Сонечка была его единственной внучкой. Дедушке родители девочки доверяли: внучку он любил и по-своему баловал.

— Семья благополучная, ничего плохого о них нельзя сказать, — перешептываются соседи. — Дед часто присматривал за девочкой. Он живет рядом с детсадом, каждый день Соню приводил и забирал.

Подробности жестокого преступления следователи не раскрывают. Тело ребенка передали экспертам — они установят истинную причину смерти.

— Возбудили уголовное дело, выясняем обстоятельства случившегося, — рассказали в следкоме Башкирии.

Подозреваемого уже задержали. Психиатрам предстоит выяснить, отдавал ли мужчина отчет своим действиям. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.