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«Я убил демона»: дедушка спросонья разбил внучке голову стулом
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«Я убил демона»: дедушка спросонья разбил внучке голову стулом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Страшное происшествие жителей Кармаскалинского района повергло в шок: от руки родного деда погибла четырехлетняя девочка. Других подозреваемых в непонятной смерти малышки пока нет.
— Что случилось в тот день — непонятно. Но соседи поговаривают, что Володя был нетрезвым, — рассказывают сельчане. — У Сони как раз был день рождения.
По словам сельчан, дед лег спать, а девочка расшумелась. Мужчина проснулся, схватил стул и обрушил его на ребенка. А после пошел к соседям и заявил: «Я убил демона». Медики скорой помощи, примчавшиеся на место, попытались спасти малышку. Но девочка скончалась в больнице.
По словам сельчан, семью многие знали. У 52-летнего Владимира (здесь и далее имена изменены — прим. ред.) есть супруга и дочь. Четырехлетняя Сонечка была его единственной внучкой. Дедушке родители девочки доверяли: внучку он любил и по-своему баловал.
— Семья благополучная, ничего плохого о них нельзя сказать, — перешептываются соседи. — Дед часто присматривал за девочкой. Он живет рядом с детсадом, каждый день Соню приводил и забирал.
Подробности жестокого преступления следователи не раскрывают. Тело ребенка передали экспертам — они установят истинную причину смерти.
— Возбудили уголовное дело, выясняем обстоятельства случившегося, — рассказали в следкоме Башкирии.
Подозреваемого уже задержали. Психиатрам предстоит выяснить, отдавал ли мужчина отчет своим действиям. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.
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