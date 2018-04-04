В ГБУ «Мосветстанция» открывается прием ветеринарного врача-ратолога

По многочисленным обращениям посетителей в ГБУ «Мосветстанция» открывается запись на прием к ветеринарному врачу-ратологу.

Ратолог — это специалист, который занимается диагностикой, лечением, оказанием ветеринарной помощи мелким домашним животным, грызунам, в том числе кроликам, хомякам, морским свинкам, шиншиллам, крысам.

На амбулаторном приеме ветеринарный врач не только проведет необходимое лечение, но и проконсультирует владельцев и даст рекомендации по правильному содержанию и уходу за домашним питомцем.

Первые посетители могут попасть на прием с 15 апреля. Для оформления животного по записи необходимо обратиться по телефонам станции: 8 (495) 612-12-12, 8 (495) 612-74-21 или непосредственно на прием к дежурному ветеринарному специалисту.