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В ГБУ «Мосветстанция» открывается прием ветеринарного врача-ратолога
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В ГБУ «Мосветстанция» открывается прием ветеринарного врача-ратолога 

Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
По многочисленным обращениям посетителей в ГБУ «Мосветстанция» открывается запись на прием к ветеринарному врачу-ратологу.
Ратолог — это специалист, который занимается диагностикой, лечением, оказанием ветеринарной помощи мелким домашним животным, грызунам, в том числе кроликам, хомякам, морским свинкам, шиншиллам, крысам.
На амбулаторном приеме ветеринарный врач не только проведет необходимое лечение, но и проконсультирует владельцев и даст рекомендации по правильному содержанию и уходу за домашним питомцем.
Первые посетители могут попасть на прием с 15 апреля. Для оформления животного по записи необходимо обратиться по телефонам станции: 8 (495) 612-12-12, 8 (495) 612-74-21 или непосредственно на прием к дежурному ветеринарному специалисту.
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