Большая уборка в доме. Как провести Чистый четверг с пользой

В народе верят, что в Чистый четверг можно избавиться от скопившегося негатива, открыть двери дома для счастливых перемен, привлечь в сердце любовь, а в семью — благополучие. Также говорят, если в этот день оставить в доме грязь, то весь год пройдет под знаком беспорядка, ссор и грязи. Корреспондент «» АиФ Оренбург » рассказывает о наведения порядка по методу японки Кондо Мари.

Начинаем генеральную уборку в… среду

Памятуя о том, что в праздничные дни никак не удастся избежать визитов родственников или друзей, привести свое жилище в порядок крайне необходимо. Да и самим праздник встретить в чистоте приятнее вдвойне. Главное все разложить по полочкам.

Обычно уборка — это ритуал выбрасывания всего лишнего, что загромождает территорию и пространство квартиры.

Такую уборку нужно произвести всего раз, а в дальнейшем требуется только возвращать вещи на свои места и, как правило, если все сделать верно, это получается без труда.

Осознайте, что уборка— это не про мытье полов и вытирание пыли, это не сортировка и придумывание, как все сохранить на минимальном пространстве. В первую очередь уборка — это действо, праздник, который становится новой ступенькой в вашей жизни. При этом, не имеет значения, неряшливы вы по своей природе, или аккуратны, метод работает для всех.

И самый значительный шаг, который нужно сделать в первую очередь — это избавиться от того, что вам ненужно. Канун Чистого четверга, как нам кажется, самое подходящее время избавиться от хлама. И не забудьте позвать на помощь домочадцев!

Мотивация — исполнение — порядок

Главное, определиться с тем, что вы оставите. По мнению Кондо, дом должен быть наполнен только любимыми вещами. Когда выберете такой минимум, все остальное — по мешкам и вон. Разумеется, вы не обязаны выкидывать вещи на помойку, их можно продать или отдать.

С книгами принцип тот же. Выгребайте все из шкафов. Погладьте обложки, подержите книги в руках, «разбудите» их. А теперь выбирайте самые любимые и их ставьте обратно. Все остальные заслуживают шансов встретить других хозяев или попасть на полку ближайшей библиотеки.

Документы — эти всевозможные инструкции к бытовой технике (которые и так есть в интернете), вырезки с рецептами (тоже самое), старые счета и тому подобное — удаляем из шкафов без сожаления. Почти ничего, кроме, конечно, всяких там официальных бумаг, не стоит держать дома.

Затем разбирается бытовая техника, посуда, косметические принадлежности, даже мебель. Последними оценке подвергаются сувениры и подарки. Свою работу — принести вам радость — они уже выполнили. Потому оставляйте только то, без чего не захотите жить.

Теперь, когда в квартире образовалась звенящая и пугающая пустота, необходимо навести порядок. Каждой вещи должно найтись свое место! Бездомные предметы приводят к новым завалам. Для начала разложите все по категориям. Книги к книгам, постельное белье к белью, химия к химии. Затем расставьте все так, чтобы легко брать нужное.

Всю одежду (кроме той, что должна висеть на плечиках) можно, например, сложить квадратиками в аккуратные рядочки в выдвижные ящики. Вынете одну вещь, а остальные не перепутаются.

Ну и такие мелочи, как убрать все лишнее с бортиков ванной или раковины на кухне, обсуждать, думаю, излишне.

Подведем итоги

Как это ни печально признавать, мы окружены уже давно ненужными нам вещами. И это при том, что периодически (раз в год-два) вещи перебираются и кажется, что ненужное выбрасывается. Но лишь большая уборка дает нам понять, что мы храним то, что хранить не стоит, что годами лежит в коробках, занимает место, и принцип «а вдруг пригодится» вообще не работает. Мы просто забываем, что у нас есть, а в доме становится все теснее и теснее.

Уборка по методу Кондо Мари способна преобразить любой дом, любую комнату, и с основными принципами имеет смысл познакомиться каждому, поскольку вы почерпнете много полезного и сэкономите массу времени и сил на поддержание чистоты в доме.

Стоит только поверить и проверить, и жизнь преобразится, а порядок сохранится надолго. Пространство вокруг начнет работать на вас, подпитывать силами и приятными эмоциями. Освободите место для воздуха и радости в вашем доме!

Не забудьте!

Что надо сделать в Чистый четверг?

Покрасить яйца и испечь куличи к Пасхе. Приготовить или купить четверговую соль. Доделать все отложенное на потом: так вы очиститесь от накопившихся проблем.