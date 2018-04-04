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В Печатниках прошел мастер-класс по изготовлению подставок для пасхальных яиц
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В Печатниках прошел мастер-класс по изготовлению подставок для пасхальных яиц 

Управа района Печатники города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Мероприятие провели в ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«На Пасху нам и пригодится подставка под яйца — крашенки и писанки. Такие подставки можно сделать своими руками. В ход пойдут рулончики от туалетной бумаги, цветная бумага, картон, бисер, ленты, пластмасса и многое другое. Дети на занятии изготовили красивые подставки под пасхальные яйца», — говорится в сообщении.
Напомним, ГБУ ЦСПСиД «Печатники» находится по адресу: ул. Гурьянова, д.55. (то)
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