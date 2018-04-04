В Печатниках прошел мастер-класс по изготовлению подставок для пасхальных яиц

Мероприятие провели в ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«На Пасху нам и пригодится подставка под яйца — крашенки и писанки. Такие подставки можно сделать своими руками. В ход пойдут рулончики от туалетной бумаги, цветная бумага, картон, бисер, ленты, пластмасса и многое другое. Дети на занятии изготовили красивые подставки под пасхальные яйца», — говорится в сообщении.

Напомним, ГБУ ЦСПСиД «Печатники» находится по адресу: ул. Гурьянова, д.55. (то)