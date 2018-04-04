В храме Александра Свирского соколинцев научат оформлять пасхальные яйца

В преддверии Пасхи Христовой жители Соколиной горы научатся украшать куриные яйца к православному празднику.

В субботу, седьмого апреля, в храме святого преподобного Александра Свирского проведут занятия по декорированию пасхальных яиц. Участникам мастер-классов предстоит научиться оформлять яйца в технике художественной росписи и декупажа. К участию приглашают всех жителей Соколиной горы и особенно детей.

Напомним, что на Гаражной улице открыт временный Храм святого преподобного Александра Свирского. В то же время уже дан старт работам по возведению постоянного храма. Новый храм будет вмещать более пятисот человек.

Мастер-класс начнется в субботу 7 апреля в 11 часов утра по адресу: улица Гаражная, 3 (храм, помещение воскресной школы).

Вход свободный. Занятия бесплатные.

Фото: предоставлено Храмом святого преподобного Александра Свирского.