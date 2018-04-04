Природная сила Mever Sport от Depot WPF

Depot WPF уже не первый год сотрудничает с компанией «Воды Рычал-Су». Это один из ведущих российских производителей природной минеральной воды, имеющий производство в Дагестане. Компания добывает, разливает и реализует минеральную воду под торговыми марками «Рычал-Су» и Mever.

Новый совместный проект касался именно воды Mever, которая была выпущена в новом формате — Mever Sport 750 ml. Это идеальный объем жидкости, потребляемой во время двухчасовой тренировки.

Источник Мевер расположен в самом сердце Кавказских гор. Чистейшая горная вода заряжена энергией земли и обладает от природы идеально сбалансированным минеральным составом. Вкусовые качества этой воды, вытекающей из горных песчано-скальных пород в виде природных источников, по достоинству оценят люди, ведущие активный образ жизни, занимающиеся спортом и много путешествующие.

«Природная минеральная вода Mever Sport рекомендуется для ежедневного употребления без ограничений. Особенно она полезна спортсменам, тем, кто постоянно испытывает умственные и физические нагрузки и людям с болезнями сердца», — рассказывает руководитель отдела маркетинга завода минеральных вод «Рычал-Су» Анна Четвергова.

Агентству была поставлена задача адаптировать дизайн упаковки воды Mever, выполненный также дизайнерами Depot WPF ранее, под новый «спортивный» формат, сохранив узнаваемость бренда.

На упаковке появились клейма, которые акцентируют внимание на содержание полезных микроэлементов (Mg, Ca, Na). Бутылки Mever Sport представлены в трех стильных и ярких дизайнах, отличающихся именно клеймами. Удобная крышка Sport lock надежно защищает от проливания.

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