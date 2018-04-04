Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки»

Если вы полагаете, что в сельской местности царят тишь да гладь, вы крупно ошибаетесь. На самом деле деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролётный аист подкидывает кролику и поросёнку ребёночка — с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы.

А уж как дело доходит до Рождества… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса. В общем, если вы мечтаете о насыщенном отпуске, не проезжайте мимо этого места.