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Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки»
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Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» 

Ezhikezhik.ru 27 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Если вы полагаете, что в сельской местности царят тишь да гладь, вы крупно ошибаетесь. На самом деле деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролётный аист подкидывает кролику и поросёнку ребёночка — с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы.
А уж как дело доходит до Рождества… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса. В общем, если вы мечтаете о насыщенном отпуске, не проезжайте мимо этого места.
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