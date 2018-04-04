Проблемы девушек нарисовали в саркастических комиксах

Анастасия Иванова родилась в суровом Челябинске и с детства начала рисовать. Любимое занятие художницы — создавать саркастические комиксы, где главный персонаж — её собственное альтер-эго. В новой серии своих работ Анастасия высмеивает проблемы, с которыми сталкиваются девушки всего мира. «Хоть вы и не можете убежать от своих проблем, зато можете посмеяться им в лицо», — иронизирует оптимистка-иллюстратор. На Instagram творческой девушки подписались уже почти 7 тысяч человек.

Борьба за равноправие Если женщина — кошка Интернет-зависимость Если от проблем нельзя убежать — улетайте! В доме, где живёт кошка, шерсть — это приправа Утро редко бывает добрым Мне нужна всего одна чашечка кофе Когда нет вдохновения Месть курицы Шоппинг Грустненько Солнечное затмение глазами девушки «Можно потрогать?» Беспощадная мода Когда пришла в парикмахерскую просто подстричь кончики Когда я купила новую машину

Сзади сидят: регистрация, бензин, налоги

Попытки вырастить цветы Спящая принцесса Когда ты художник Трудности макияжа Девочки верят в единорогов И котов-супергероев Наконец-то мы достигли вершины!

Ранее «Ридус» публиковал комиксы, которые показывают, как непросто быть девушкой, особенно идеальной девушкой, а также рассказывал что происходит с женщинами в «те самые» дни.

Другая художница проиллюстрировала, что жизнь каждой современной женщины любого возраста полна типичных женских проблем, которые мужчинам не понять.

Ещё одна иллюстратор подсмотрела, что делают женщины, когда их никто не видит. Судя по всему, в основном они едят.

А молодая мама-художница так смешно и наглядно нарисовала жизнь с маленьким ребёнком, что прослезились тысячи девушек по всему миру — весело, страшно, незабываемо!

Ну, а каждый, кто состоит или состоял в отношениях, узнает себя в остроумных комиксах, которые показывают, каково жить с женой, что делать, когда у неё «те самые дни» и нечего надеть, а также ежедневные забавы и приколы двух влюблённых людей.