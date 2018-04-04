Меган Маркл считает принцессу Диану образцом для подражания

Недаром говорят, что подсознательно мужчина выбирает себе женщину, похожую на его маму. Как выяснилось, главной ролевой моделью для Меган Маркл, которая совсем скоро станет женой принца Гарри , всю жизнь была его мать — принцесса Диана! Об этом рассказал знаменитый биограф леди Ди Эндрю Мортон: уже в середине апреля выйдет его книга «Меган: Голливудская принцесса», отрывки из которой попали в Сеть. Кстати, в отличие от биографии принцессы Дианы, записанной практически с ее слов, в работе Мортона сама Меган участия не принимала — Эндрю задействовал информацию, полученную от ее родных и знакомых из США.

Так, Нинаки Придди, знавшая Меган с детского сада, говорит, что та в подростковом возрасте считала Диану образцом для подражания и мечтала стать такой же, как британская принцесса. Кстати, забавное совпадение: Меган родилась как раз в тот год, когда поженились родители принца Гарри. Интересно, могла ли девочка предположить, что элегантная леди, которая смотрит на нее с экрана, из кумира превратится в ее собственную свекровь?

И да, вот уж с кем принц Гарри точно сможет разделить переживания об утрате матери: когда Диана погибла в парижской аварии, юная Меган была буквально убита горем. «Меган и ее друзья смотрели трансляцию похорон принцессы Уэльской в начале сентября 1997 года, и слезы текли по их щекам каждый раз, когда камера фокусировалась на ее гробу», — пишет Мортон. Впоследствии Меган старалась походить на Диану во всем, включая ее благотворительные миссии: она организовывала сбор одежды и игрушек для нуждающихся, а мама актрисы в тот же период даже подарила дочери биографию принцессы (написанную именно Мортоном). Что за удивительная штука жизнь!

Пока в книге Эндрю есть лишь одна деталь, которая портит впечатление о будущей принцессе: в первом интервью после помолвки Меган рассказала, что мало интересовалась Виндзорами: «Я ведь из Штатов, и я росла с определенно другим пониманием того, кто такая королевская семья. Это сейчас я понимаю, какой интерес к ней проявляет весь мир. А тогда я знала очень мало». Что-то это не очень вяжется с тем обожанием, с которым Меган следила за жизнью принцессы Дианы… Получается, Меган слукавила, — или ее просто неправильно поняли?

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