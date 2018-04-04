Тимати, Мот и другие рэперы вывели в свет возлюбленных

Накануне вечером в столичном Triumph Hall прошел благотворительный бал Фонда им. Михаила Рудяка. На пышном мероприятии собралось множество знаменитостей.

Особое внимание к себе привлекли звезды лейбла Black Star: рэперы Мот, Джиган, певец Егор Крид и другие. Мужчины привели с собой возлюбленных, которые с удовольствием позировали фотографам вместе со спутниками.

На благотворительном аукционе удалось собрать 13,7 миллионов рублей, которые будут отправлены в детский приют «Покров» в Калужской области.