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Тимати, Мот и другие рэперы вывели в свет возлюбленных
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Тимати, Мот и другие рэперы вывели в свет возлюбленных 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Накануне вечером в столичном Triumph Hall прошел благотворительный бал Фонда им. Михаила Рудяка. На пышном мероприятии собралось множество знаменитостей.
Особое внимание к себе привлекли звезды лейбла Black Star: рэперы Мот, Джиган, певец Егор Крид и другие. Мужчины привели с собой возлюбленных, которые с удовольствием позировали фотографам вместе со спутниками.
На благотворительном аукционе удалось собрать 13,7 миллионов рублей, которые будут отправлены в детский приют «Покров» в Калужской области.
На балу также были замечены Анжелика Агурбаш, Виктория и Михаил Галустяны, Юлия Барановская, Пашу и Ханна, Марина Ким и другие селебрити.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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