Челябинец придумал тренажер, который можно возить в машине и качаться в дороге

41-летний челябинский фитнес-тренер Владимир Филь придумал тренажер, который компактно впишется даже в крохотную квартиру-студию, а главное идеально подойдет, чтобы подкачаться в дороге, если заныли мышцы. «Квадрат Филя» размерами примерно 50 на 50 см. можно без труда разместить в багажнике даже «Оки» или «Матиза». Весит такой заменитель штанги всего 5 кг — это масса самой конструкции, нагрузка же регулируется стандартными блинами для штанги.

При разработке тренер с двадцатилетним стажем учитывал собственные ошибки (спина стала побаливать при работе со штангой) и потребности. Когда в семье появился второй ребенок, заниматься дома стало проблематично, да и времени для полноценной тренировки в зале едва хватало. Тогда-то Владимир и придумал апгрейдить тренировки и сделать их повсеместными. Он разработал конструкцию из труб и втулки, к которой крепятся блины, а смастерить агрегат попросил знакомого сварщика. Обошелся «квадрат Филя» в 4000 рублей.

— Когда я выполнял подъемы на бицепс, у меня начала болеть спина. Я это учел при разработке «квадрата». Он позволяет не получать травмы и тренироваться без последствий, — рассказал «Хорошим новостям» Владимир Филь

Так что, тренажер идеально подойдет не только для опытных пау’рлифтеров, но и для новичков. По словам Владимира, за счет смещения центра тяжести спортсменам занятия становятся абсолютно безопасными, так что качаться можно даже в пробке: вышел из машины, достал тренажер, сделал подход и дальше «пополз» до светофора..

Тренер-изобретатель говорит, что избежать травм и неточностей выполнения упражнений поможет своеобразная система стоп-сигналов: если неправильно опускать «квадрат» — он задевает колени, а если прогибать спину — то упирается в руки.

— С гантелями новичкам сложно работать: нужно одновременно следить за левой и правой рукой. К тому же люди, впервые пришедшие в зал, стремятся не к тому, чтобы правильно выполнить упражнение с той же штангой или гантелей, а к тому, чтобы удивить: вот я какой маленький и слабенький, а сколько могу поднять! — говорит Владимир.

Пока «квадрат Филя» находится в пользовании Владимира и посетителей его клуба. Впрочем, новшеством уже стали интересоваться командировочные. Говорят, «Поеду на месяц, а тренироваться как?». Для таких случаев тренер пока советует комплекс упражнений, ну и говорит, что может дать совет, как сварить квадрат Филя. С ним, дескать, можно держать себя в тонусе где угодно.