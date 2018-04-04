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Не сложнее, чем Lego: новые модульные дома
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Не сложнее, чем Lego: новые модульные дома 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
История модульного строительства началась в 1851 году, когда мир увидел хрустальный дворец инженера Пэкстона, первую в мире сборно-разборную конструкцию здания. С этого события прошло уже более 150 лет, модульность давно уже стала частью нашей жизни. Вспомните конструктор Lego или мебель фирмы ИKEA. В Европе модульные конструкции давно применяются при проведении фестивалей и ярмарок, но в России эта технология только набирает обороты. На примере компании QBIK попробуем разобраться в тенденциях использования модульных домов.
Основные преимущества модульных конструкций — мобильность и доступность. Установка модульной конструкции занимает от десяти минут (если речь идёт об одном модуле) и до одного дня (крупные мероприятия).
Быстрая сборка и разборка особенно ценится организаторами на больших площадках, когда мероприятия идут непрерывно и нужно быстро изменять количество конструкций. А благодаря правильным ножкам такие павильоны не оставляют следов на резиновом покрытии, которое обычно уложено в парках.
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Что делать, если вам нужен модульный дом только на одно мероприятие? Раньше организаторы просто ломали ненужные конструкции. Компания QBIK сдаёт свои «кубики» в аренду. После мероприятия конструкция разбирается и отравляется на склад до следующего мероприятия.
Компания предлагает линейку модульных домов разных размеров и функций, что позволяет подобрать помещение индивидуально для каждого клиента. Благодаря кастомизации можно утеплить «кубик» для использования зимой, добавить вывеску или дополнительное техническое помещение, изменить цвет и форму. Все модульные конструкции сделаны из сосны, обработанной специальным составом, соответствуют требованиям пожаробезопасности.
С помощью той же модульной технологии компания QBIK производит всё, что требуется для любых мероприятий. Например, для концерта дополнительно можно установить трибуны и подиум, а для детского фестиваля — игровые зоны и скалодром.
Сейчас во всём мире набирает популярность философия упрощения. Люди хотят, чтобы любая задача решалась максимально просто и мобильно. Именно поэтому модульные дома с каждым годом становятся всё более популярными — ведь они доступнее, проще, мобильнее и интереснее, чем их традиционные конкуренты.
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