А вы знали? 6 детей, которые стали прототипами для Питера Пена, Алисы и других героев книг

Прототипом Кристофера Робина из сказки Алана Милна стал сын писателя, а девочка из будущего, придуманная Киром Булычевым , названа в честь дочери фантаста. Часто авторы наделяли героев чертами характера детей из своего ближайшего окружения. Кто же вдохновил Льюиса Кэрролла на создание « Алисы в стране чудес» и как сложилась судьба мальчика, послужившего прообразом Питера Пена? Кристофер Робин и его плюшевый медведь Истории о плюшевом медведе Винни-Пухе, Пятачке и ослике Иа английский писатель Алан Милн сочинял для сына Кристофера, который стал прототипом одного из сказочных героев. Этого героя Милн нарек так же, как и своего отпрыска — Кристофером Робином. У настоящего Кристофера, застенчивого и скромного мальчика с большими глазами, была любимая игрушка — плюшевый медведь.

Наблюдая за сыном, Милн дополнял реальные случаи из жизни Кристофера фантастическими деталями. Так ожил медведь с опилками в голове, а его юный хозяин однажды забрел в волшебный лес.

Надо сказать, что повзрослевший Кристофер Робин не любил, когда ему напоминали о сходстве со сказочным героем из отцовских книг. «Были две вещи, которые омрачили мою жизнь и от которых я должен был спасаться: слава моего отца и „Кристофер Робин“, — однажды признался сын Алана Милна. Девочка из будущего Алиса Селезнёва

Именем дочери автор-фантаст Кир Булычев назвал главную героиню книг „Приключения Алисы“. Фамилию девочки из будущего — Селезнева — носила бабушка настоящей Алисы.

По словам повзрослевшей дочери писателя, Булычев нередко нарекал героев именами родственников и друзей.

Как отметил сам автор, его дочь не является прототипом Алисы Селезневой. „Они даже не похожи“, — сказал как-то Кир Булычев. Добавим, что впервые с девочкой, живущей в Москве в конце ХХI века, читатели познакомились в 1965 году. Тогда рассказы про находчивую Алису Селезневу появились на страницах альманаха „Мир приключений“. Алиса из страны чудес

Героиня сказки „Алиса в стране чудес“ списана с девочки по имени Алиса Лиддел, которая была дочерью друзей писателя Льюиса Кэрролла (настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон ).

Кэрролл часто гулял с маленькой Алисой и ее сестрами и рассказывал им забавные истории о девочке, повстречавшей смешного говорящего кролика.

Когда историй накопилось множество, Кэрролл записал их на бумаге, а рукопись подарил своей вдохновительнице — Алисе Лиддел. На титульном листе автор вывел: „Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне“. Эту рукопись взрослая Алиса выставила на аукцион и получила за нее за 15 400 фунтов. Деньги пошли на оплату коммунальных счетов, так как после смерти супруга Алиса пребывала в затруднительном финансовом положении. Вечный ребенок Питер Пен На создание сказки о Питере Пене и фее Динь-Динь шотландского писателя Джеймса Барри вдохновил сын его близких друзей — четырехлетний Майкл Дэвис

В своем произведении Барри описал ночные кошмары, которые преследовали юного Дэвиса.

Сказочный герой также был наделен некоторыми чертами характера Майкла. Интересно, что после смерти отца Майкла писатель Джеймс Барри переехал к Дэвисам, так как испытывал симпатию к матери мальчика — Сильвии. Но свадьбу сыграть не удалось. Сильвия скончалась от рака. Барри проявил благородство и оформил опеку над пятью сыновьями Дэвисов. Любопытный сосед Бориса Житкова

Алешка-Почемучка — герой цикла рассказов „Что я видел“ советского писателя Бориса Житкова существовал на самом деле.

Прототипом любопытного Алешки стал племянник Житкова, который жил с ним в одной коммунальной квартире.

Книжный Алешка — неутомимый путешественник, фантазер и первооткрыватель. Житков придумывал поучительные рассказы, а затем читал их племяннику, прислушиваясь к его мнению и наблюдая за реакцией малыша. Московский школьник Денис Кораблев

В 1959 году в продаже появились „Денискины рассказы“ советского писателя Виктора Драгунского . Главный герой повествований — московский школьник Денис Кораблев, живущий в центре Москвы. Это обычный мальчишка, с которым то и дело приключаются курьезные истории. Прототипом героя стал сын писателя — Денис. Драгунский с любопытством наблюдал за тем, как мальчик заводит друзей и постигает школьную науку.

Самые интересные случаи из жизни сына литератор фиксировал на бумаге.

В итоге его „Денискины рассказы“ пришлись по душе сотням юных читателей, став классикой советской детской литературы.