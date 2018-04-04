Отпуск по уходу за песиком: эти компании дают оплачиваемый отдых, когда сотрудники заводят питомца

Все, кто заводил собак, знают, какая это ответственность. Забота о питомце может отнимать немало времени, да и самим пушистым друзьям нужно привыкнуть к хозяевам и новому окружению.

Наши питомцы — это часть семьи. Именно так к ним и относятся некоторые компании, не дискриминируя виды млекопитающих и предлагая своим сотрудникам оплачиваемый отпуск для ухода за новым членом семьи.

Business Insider

Щенкам, которых недавно отняли у матери, нужно время и внимание, чтобы привыкнуть к новой жизни. И это только эмоциональная часть работы — ведь хозяевам предстоит еще и приучить питомца к дому.

Оказывается, многие работодатели относятся к обязанностям новоиспеченных хозяев с пониманием и дают несколько дней отпуска, чтобы сотрудники провели время с новым членом семьи. Некоторые компании даже разрешают приводить пушистых друзей на работу.

Mars Petcare

Компания, которая специализируется на средствах для ухода за домашними животными, является пионером в движении за оплачиваемый отпуск по уходу за питомцами. Правда, условия у них поскромнее, чем у других работодателей, — всего 10 часов оплачиваемого отпуска. Но зато они разрешают брать собак с собой на работу.

Mparticle

Компания из Нью-Йорка занимается холодными расчетами — обработкой данных, но с теплом относится к домашним животным. Особенно там заботятся о сотрудниках, которые содержат собак-помощников и собак-спасателей, — ведь они должны уделять дополнительное время дрессировке.

«Мы предлагаем отпуск по беременности и родам и по отцовству, а домашний питомец — еще один член семьи. Мы не дискриминируем их только потому, что они не люди».

Лорел Пеппино, старший сотрудник Mparticle

BrewDog

Популярная пивоварня в Шотландии, которая позиционирует себя как панков в мире алкогольного бизнеса, недавно начала предлагать своим сотрудникам целых семь дней оплачиваемого отпуска для того, чтобы они смогли уделить внимание новому питомцу.

А затем собак приглашают в компанию. На рабочих местах в офисах и на территории завода нередко можно встретить сотрудников, играющих в свободное время со своими любимцами.

Причина, как говорится на их сайте, в том, что они просто очень любят собак.

«Да и вообще, мы лучшая компания на свете».