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Все больше компаний дают оплачиваемый отдых, когда сотрудники заводят питомца
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Все больше компаний дают оплачиваемый отдых, когда сотрудники заводят питомца 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Все, кто заводил питомца, знают, насколько нужно быть ответственным за животное. Забота о нем может отнимать немало времени, что понимают владельцы некоторых компаний. Работодатели предоставляют оплачиваемый отпуск для сотрудников, у которых появился новый питомец, чтобы он стал частью семьи, привык к окружению и хозяевам.
Mparticle
Американская компания Mparticle специализируется на обработке данных, но ее владельцы с теплотой относятся к домашним питомцам. Особенные преимущества получают те сотрудники, которые имеют у себя дома собак-спасателей или собак-помощников, поскольку они должны уделять дополнительное время дрессировке. Также здесь предоставляют оплачиваемый отпуск не только по беременности и родам, но также по отцовству. Mars Petcare
Компания Mars Petcare специализируется на производстве средств для ухода за питомцами, а в движении по оплачиваемому отпуску для своих сотрудников является новичком. Работнику предприятия, который завел себе домашнего любимца, гарантируется всего 10 часов отдыха, однако им разрешается брать своих питомцев на работу. BrewDog
Известная в Шотландии пивоварня BrewDog предлагает для своих сотрудников 7 дней оплачиваемого отпуска, которые они могут потратить на общение с новым питомцем. Также компания приглашает собак своих работников к сотрудничеству, обеспечивая их рабочим местом на территории завода. Таким образом взрослые домашние любимцы персонала могут проводить больше времени со своими хозяевами благодаря совместной рабочей смене.]]>
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