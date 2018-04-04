«Мечтали о Победе». Как люди разных национальностей в ВОВ были одной семьей

Мы продолжаем публикацию воспоминаний, которые прислали читатели «АиФ-Урал» , поддержавшие проект «Уральский полк. Дети войны».

«Еле ноги доносили»

Клавдия Гузенкова (Роговцева) ушла из жизни в 1993 году. Её рукописи с воспоминаниями сейчас бережно хранятся сыном. А страницы запечатлённой истории, посвящённые годам Великой Отечественной войны, «АиФ-Урал» любезно предоставила родственница Клавдии Александровны — Вера Ивановна Шнайдер.

«Во время войны мама работала санитаркой в госпитале. Уходила в 8 утра, приходила в 11 вечера и сразу падала от усталости в постель. Вставала рано, ещё не было 6 утра, чтобы приготовить мне еду на день. Низкий поклон моей маме и великая благодарность: в годы войны я не голодала и одета была вполне прилично. База Главснаба (мы жили в общежитии базы) давала нам бесплатно тепло и свет как семье фронтовика. Дрова база покупала, пилила за свой счёт, нам же оставалось только топить. Та же база организовала ежедневные обеды своим работникам (варили кашу в основном), и мне, как дочери фронтовика, тоже ежедневно давали тарелку каши. К праздникам семьи фронтовиков получали небольшие продуктовые наборы.

С началом войны наш дом наполнился эвакуированными из Москвы, Киева, Николаева, Одессы, Белоруссии. Очень много было евреев, были и русские, и украинцы, и белорусы… Дом буквально был напичкан людьми, спали где только могли. Но никаких скандалов не было. Днём люди работали, а по вечерам собирались на общей кухне и обсуждали дела на фронте. Все мы, конечно, жили тревогами за обстановку на фронте, особенно в начале, расстраивались и даже плакали. А иногда пели по вечерам. Боже, как замечательно пели! Тон задавали евреи: у них были прекрасные голоса, и они знали много песен. Я бросала все свои дела и с наслаждением слушала их пение, потом стала учить эти песни и подпевать взрослым. Эти вечера пения — прекрасные вечера духовного сближения. Мы, люди разных национальностей, становились одной семьёй, старались помогать друг другу. Поскольку мамы моей целый день не было дома, то моим воспитанием занялись наши новые соседи, Мальвина Изральевна и Борис Абрамович . Тётя Маня подкармливала меня, научила вышивать, интересно рассказывала о своей жизни, в частности я узнала обо всех ужасах еврейских погромов в Одессе. А если я плохо помогала маме, дядя Боря делал мне суровые выговоры. Мне становилось стыдно, и я старалась всё делать вовремя и как следует. Так вот и воспитали во мне трудолюбие и изжили лень.

Училась я в эти годы охотно, старательно. Я очень благодарна своей любимой учительнице русского языка и литературы Елизавете Григорьевне Буренковой. Она раскрыла нам всю глубину и красоту русской литературы, влюбила нас в русскую речь. Я была просто влюблена в неё и именно в это время решила стать учителем русского языка и литературы. Она определила мою судьбу.

В 1943 году нас, девочек и мальчиков, развели по разным школам. В эти годы мы не только учились, но ещё и работали. Раза два в неделю после уроков ходили на завод грузить стружку металлическую (не хватало рабочих рук, использовали школьников 12-14 лет и старше). Утром, бывало, отсидишь 5-6 уроков, потом тебе дадут в школе небольшую булочку с ложкой сахара, иногда стакан жидкого чая, и вот с этим идёшь на 2-3 часа работать. Домой еле ноги доносили.

Рано мы, дети войны, начали работать, поэтому рано потеряли и здоровье. Правда, врачи нас тогда не бросали: систематически ставили какие-то прививки, следили, чтобы насекомые не появились в наших головах (девочки ведь! многие с косами), водили в санитарный приёмник, где нас чистили и мыли, а одежду прожаривали (боялись сыпного тифа), уроки проводили по гигиене и санитарии.

Самым ужасным было военное дело и строевая подготовка в 5 классе, а также изучение материальной части оружия (какой-то винтовки). Эта муштровка была просто мукой, я приходила домой больная. Некоторые учителя нас, девочек, жалели. Но что они могли сделать против этого военного молоха? Шла кровопролитная, жестокая война. И мы все так мечтали о Победе и знали, что она обязательно наступит».

«Не для меня весна»

«Отец ушёл на войну 26 августа 1941 года. Пропал под Москвой без вести, и мы ничего о нём не знали 75 лет, пока не увидели его фамилию в газете, в статье «Они погибли под Ржевом». Я родилась в 1937 году, поэтому отца почти не помню — слишком мала была. Мне казалось, что он был большой-большой, но мама сказала — среднего роста. И хорошо помню, как он со своим другом пел песню: «Не для меня придёт весна… »

Нас у мамы осталось четверо, и все мы ей очень гордились! Мама сразу собрала жён, чьи мужья ушли на фронт. В нашем доме с ранней весны до поздней осени они собирались и решали хозяйственные дела: кому завтра косить, а у кого уже грести. А осенью так же вместе шли заготавливать дрова.

Мы все помогали маме по хозяйству. Братья ездили с мамой за дровами, пасли корову. И в школе учились, конечно. А мне надо было растопить печь и что-нибудь сварить к их приходу. Однажды, помню, печь никак не хотела растапливаться. Я дула-дула, бегала на улицу за щепочками — всё без толку. В 10 лет мама уже начала учить меня косить, братья к тому времени были уже настоящими косарями.

Мама обвязывала братьев и младшую сестру, а мне давала клубок шерсти, спицы — смотри, как я вяжу, и учись. Вот так жизнь заставила нас, детей войны, всему научиться».

Маргарита Бетехина, Нижний Тагил