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Нижегородцы, поддержим красавиц? «Мисс Тыва» обогнала наших девушек по голосам в тысячи раз
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Нижегородцы, поддержим красавиц? «Мисс Тыва» обогнала наших девушек по голосам в тысячи раз 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На корону самой красивой девушки страны сейчас претендуют 50 красавиц из разных городов России. Две девушки из Нижнего Новгорода, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород-2017»: Краса Нижнего Новгорода-2017» Мария Мартышко и «Мисс Нижегородская Губерния-2017» Анастасия Шиканова.
Голосование за участниц на титул главной красавицы страны проходит на сайте: Missrussia.ru Чтобы проголосовать, необходимо иметь аккаунт во ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку.
Сейчас нижегородки плетутся в хвосте по народным голосам. У Марии Мартышко на момент публикации 340 голосов, у Анастасии Шикановой — 240. При этом лидеры голосования набрали уже тысячи голосов. У «Мисс республика Тыва» Норгьямы Монгуш — 18109, «Мисс республика Саха» Наталья Строева набрала 15250, за «Мисс Елец» Ольгау Ломакину проголосовало 7359.
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