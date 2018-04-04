Нижегородцы, поддержим красавиц? «Мисс Тыва» обогнала наших девушек по голосам в тысячи раз

На корону самой красивой девушки страны сейчас претендуют 50 красавиц из разных городов России. Две девушки из Нижнего Новгорода, финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород-2017»: Краса Нижнего Новгорода-2017» Мария Мартышко и «Мисс Нижегородская Губерния-2017» Анастасия Шиканова.

Голосование за участниц на титул главной красавицы страны проходит на сайте: Missrussia.ru Чтобы проголосовать, необходимо иметь аккаунт во ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку.

Сейчас нижегородки плетутся в хвосте по народным голосам. У Марии Мартышко на момент публикации 340 голосов, у Анастасии Шикановой — 240. При этом лидеры голосования набрали уже тысячи голосов. У «Мисс республика Тыва» Норгьямы Монгуш — 18109, «Мисс республика Саха» Наталья Строева набрала 15250, за «Мисс Елец» Ольгау Ломакину проголосовало 7359.