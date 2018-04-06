Эксперты НИИ хлебопекарной промышленности выбрали самый вкусный кулич в Москве

Эксперты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности в преддверии Пасхи выбрали самый вкусный кулич среди продающихся в Москве, им стало пасхальное изделие «Колосок» от подмосковного ООО «Калининградхлеб». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. Она уточнила, что образцы для экспертизы (всего 51 изделие) были закуплены в торговых сетях столицы. Качество продукции оценивали по внешнему виду, форме, состоянию мякиша, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей — изюма, цукатов, орехов. Эксперты также обращали внимание на правильность маркировки в соответствии с технологическим регламентом «О маркировке пищевой продукции».

«Кубок и диплом за I место присуждено производителю изделия пасхального «Колосок» (рецептура № 2) — ООО «Калининградхлеб». Диплом за II место — производителю кулича «Майский» — ООО «Каравай СВ». Диплом за III место присуждено производителю кекса «Славянский» — ЗАО «Хлебозавод №22», — сказала М. Костюченко.

Она также рекомендовала перед покупкой оценить внешний вид кулича — сдобное изделие не должно быть слишком большим и пышным, если в него не добавляли разрыхлители.