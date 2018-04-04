Сундук приключений

Я отлично помню их: увесистые оранжевые кирпичи со скачущим всадником на обложке. Собрание сочинений Майна Рида, со дня рождения которого сегодня исполняется ровно 200 лет.

Шесть томов стояли на полке, подпираемые 12-томником Жюля Верна с одного боку и 8-томником Джека Лондона — с другого. «Всадник без головы», самый известный роман Майна Рида, не был в числе моих любимых. Зато «Охотники за растениями», «Ползуны по скалам», «В дебрях Южной Африки», «Охотники за жирафами», «В дебрях Борнео»…

Помню дедову библиотеку, где книги на стеллажах соседствовали с кусками антрацита и малахита, друзами каменной соли и ракушками, засушенными морскими звездами и чучелом маленькой акулы, которую мой дядя Саша, военный моряк, поймал на Карибах и привез деду в подарок.

Здесь пахло деревом, кожей, водорослями, рыбой, морской солью и нагретой солнцем пылью. Помню, как открывал дверь, словно крышку пиратского сундука, и жадно втягивал этот запах. Аромат дальних странствий и приключений…