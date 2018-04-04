Рита Дакота безрезультатно пытается отучить мужа есть пельмени

@ritadakotaРита Дакота безрезультатно пытается отучить мужа есть пельмениРита Дакота (28) стала мамой пять месяцев назад. Мы рассказывали, что она быстро восстановила форму и стала выкладывать фото в купальнике спустя месяц после рождения дочери. На самом деле Рита была недовольна несколькими лишними килограммами, которые ушли только сейчас. И дело тут не только в диете. Певица смогла приступить к интенсивным спортивным тренировкам лишь через четыре месяца после родов, когда это разрешил врач. До этого момента нагрузки были крайне нежелательны. При этом певица не лежала на диване, а ежедневно гуляла с дочерью. Да и грех не делать этого на Бали, куда семья улетела с новорожденной Мией! В одном из последних интервью Рита рассказала, что пересмотрела свое отношение к еде:

Причина лишних килограммов — переедание. Когда женщина ест не для утоления голода, а потому что ей скучно, грустно. Так и появляется лишний вес. Женщины одержимы сладостями, фастфудом, именно потому, что постоянно себе их запрещают, а потом срываются.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 31 Мар 2018 в 7:43 PDT Если же относиться к любой еде одинаково и по-настоящему прислушиваться к своему организму, то выбор продуктов будет правильным. Это называется интуитивным питанием. Правда, есть одна проблема — супруг певицы Влад Соколовский (27) не разделяет ее увлечения питаться правильно. И если она выбирает полезные салаты и сыроедческие десерты без сахара, то муж предпочитает есть в это время пельмени с майонезом! И певица пока безрезультатно пытается отучить его от этого:

А вот Влад, напротив, так наскучался на Бали по пельменям с майонезом, оливье и сосискам, что у нас реально прям

«война миров» приходится готовить два разных обеда! Говорит, полезное — невкусно! И меня еще вечно склоняет на «сторону зла»… сложно ведь, когда он жареные ребрышки уплетает, расточая запахи… А у вас дома также?

В одном молодая мама уверена: нужно прислушиваться к организму. Если он требует сладкого, позвольте себе его, но не обязательно съедать кусок торта — достаточно маленького кусочка.

А тем временем Настя Каменских показала пышные формы в бикини.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 4 Апр 2018 в 6:13 PDT Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 24 Мар 2018 в 8:46 PDT