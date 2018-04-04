Терпение и смирение: почему это вредно

Терпение и смирение вошли в наш обиход, прежде всего, как христианские термины. К сожалению, люди часто толкуют их превратно, что ухудшает качество их жизни.

Что такое терпение и смирение?

Наша жизнь состоит не только из радостных переживаний, но и из проблем, которые нам нужно научиться преодолевать. Чтобы сделать это, нам требуется терпение. Это означает спокойно принимать превратности судьбы и даже в самых сложных ситуациях сохранять ясность ума. Для этого человеку необходимо смирение. Это — одна из основных добродетелей в христианстве.

Смирение — полная противоположность гордыне. Смиренный человек полагается на милость Господа, он с радостью и благодарностью принимает то, чем Господь его одарил, и никогда не ставит себя выше других. Смиряться — это жить в мире с собой.

Терпение тесно связано со смирением. Если человек пребывает в мире с собой и одновременно сохраняет спокойствие в трудных ситуациях, ему легко их преодолевать. Пример истинного терпения и смирения — Иисус Христос . Ради высшей цели он претерпел невыносимые муки и при этом не гневался, никому не желал зла, не роптал на судьбу.

Искаженная трактовка

Между тем многие люди трактуют христианские понятия о терпении и смирении таким образом: следует терпеть свое нынешнее положение, будь то бедность, болезни, унижения и другие неприятные вещи, и смиряться с некомфортной ситуацией, поскольку ее послал Бог. Однако религия имеет в виду совсем другое: Господь посылает нам трудности не для того, чтобы мы с ними мирились, а для того, чтобы мы их преодолевали.

Разглагольствования о смирении и терпении, необходимости «нести свой крест» часто являются для нас своеобразной психологической защитой. Необходимостью смиряться и терпеть мы объясняем свою пассивную позицию в жизни, лень, бездеятельность, отказ от ответственности за собственную судьбу. Именно поэтому мы терпим нищету и издевательства начальства, вместо того чтобы поискать другую работу, или живем с человеком, который к нам плохо относится.

В связи с этим в современном мире понятия терпения и смирения несколько дискредитировались. Нередко приходится слышать: «Бог сказал, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую: разве это правильно?» Мы не видим в библейских высказываниях их глубинного смысла, трактуем их буквально.

Так, зачастую мы воспринимаем смирение и терпение как недостаток. Нам представляется безвольный, покорный человек, привыкший прогибаться перед миром и другими людьми, с рабской психологией.

Истинное и ложное

Есть ли место этим понятиям в современном мире? По мнению языковедов, современное понятие «смирения» представляет собой производное от двух слов: «смерение» (в значении «умеренность», «ограничения») и «смирение» (в значении «примирение, „выход из состояния войны“). С точки зрения психологии, это связано с контролем над своими личными границами и примирением с тем, что находится за их пределами, вне нашего локуса контроля.

Так, отсутствие внутренней умеренности порождает страсти, которые берут над человеком верх, подчиняют его себе. Это может быть что угодно: еда, алкоголь, наркотики, азартные игры, онлайн-зависимость, просмотр сериалов, наконец, любовная зависимость. Смирение — это духовная работа по саморазвитию, с тем чтобы научиться управлять своими страстями и желаниями. Что же касается зоны вне наших границ, то здесь речь идет о согласии со всем, что находится за пределами нашего контроля. Постоянное недовольство несправедливым устройством мироздания только отбирает у нас жизненную энергию и направляет ее в деструктивное русло. Это выражается в принципе: „Дай мне силы изменить то, что можно изменить, дай мне терпение принять то, что изменить нельзя, и дай мне разум, чтобы отличить одно от другого“.

Лучше употребить свои силы и энергию на то, что можно изменить, а не на то, что мы не можем контролировать. В наших силах получить хорошее образование, найти достойную работу, а если кто-то нарушает наши границы, то за нами — право выбора: позволять ему это или нет. В то же время нет смысла пытаться изменить других людей и реальность вообще. Вот в чем смысл истинного, а не ложного терпения и смирения.

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