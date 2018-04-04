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Как фитоняшки добились такого тела? Бег или фитнес в зале: сможешь угадать?
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Как фитоняшки добились такого тела? Бег или фитнес в зале: сможешь угадать? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Получится ли у вас угадать, как они добились рельефного пресса и подтянутой фигуры?
Стройная фигура, подтянутое тело, а быть может, ягодицы, как у Ким Кардашьян, — каждая девушка ставит свои собственные цели, приходя в зал или на беговой трек. Не важно, как именно вы решили достичь той самой идеальной формы. Главное, не бояться пробовать разные виды нагрузок для того, чтобы найти то, что придётся по душе.
В нашей подборке мы собрали фотографии 10 «Инстаграм»— красоток. Сможете ли вы угадать, каким именно видом спорта занимаются девушки и что в большей мере помогло им достичь результата?
Занимайтесь спортом и результат не заставит себя ждать!
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