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Дана Борисова будет выступать за создание реабилитационных центров для детей
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Дана Борисова будет выступать за создание реабилитационных центров для детей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Дана Борисова, успешно переборовшая наркозависимость, решила помочь в этом и другим людям. Женщина в своем микроблоге заявила, что заняла должность в общественной организации и теперь собирается выступать за создание в стране реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Известная телеведущая несколько часов назад заявила своим подписчикам в Инстаграме о том, что стала пресс-секретарем общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков». Женщина, которая не понаслышке знает о проблемах, связанных с приемом запрещенных веществ, решила начать свою деятельность в качестве общественного деятеля, и оказывать помощь людям, попавшим в сложную ситуацию. «Вместе с мамами зависимых людей, буду выступать в поддержку создания реабилитационных центров для несовершеннолетних зависимых и законодательства в плане профилактики наркомании среди подростков, а также обязательного тестирования школьников старших классов на запрещённые вещества»
Поклонники знаменитости поддержали телезвезду в ее начинаниях. Они отметили необходимость таких шагов и призвали усиленно работать над искоренением проблемы. Многие также заявили, что с этих пор они действительно начали уважать Борисову за ее стремление помочь другим и активную деятельность в данном направлении. «Очень круто! Невероятные планы!» «Вот молодец! Вот это уже дело… Чем по салонам ходить! Ждём постов с заседаний советов… И документов с решениями…» «Это очень благодарная деятельность, сложная, и, даже если Вы спасёте судьбу хотя бы одного ребёнка, огромное дело» «Это очень хорошо. Не все могут оплатить Тайское лечение. Нужно и у нас организовать центры. И пропагандировать не только возможность лечения, а то, что главное вообще не пробовать. Вы на верном пути!» «Здорово, большое дело задумали… У моей приятельницы из-за этих наркотиков сын сейчас в тюрьме…» «Дана, прояви характер и будь там пожестче с ними! Впрочем, часть Интернет-пользователей скептически отнеслась к новостям от Даны. Они посчитали, что это очередной ход женщины, чтобы просто напомнить о себе, и Борисова просто „не знает, куда прибиться“, лишь бы о ней снова заговорили.
Кстати, сама знаменитость искренне радуется изменениям после реабилитации на Самуи и с удовольствием делится ими с подписчиками. Недавно телеведущая с гордостью представила коллаж „до и после“ и заверила, что поменялась не только внешне.
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