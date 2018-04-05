Ещё
Дана Борисова устроилась на работу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дана Борисова устроилась на работу 

Russianshowbiz.info 10 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущую Дану Борисову назначили пресс-секретарем общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков».
Борисова попросила своих читателей поздравить ее с началом нового пути — в качестве общественного деятеля. Девушка поделилась своими планами на будущее — вместе с родителями наркозависимых людей она будет выступать за поддержку создания реабилитационных центров для несовершеннолетних зависимых и законодательства в плане профилактики наркомании среди подростков.
Кроме того, Дана обещала выступить в поддержку инициативы обязательной проверки школьников старших классов на запрещенные вещества. Нужно отметить, что Борисова не случайно занялась такой проблемой. Несколько месяцев назад Дана вернулась из клиники, где лежала на реабилитации. Телеведущая обещала вернуться к нормальной жизни и устроиться на работу.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дана Борисова подвела итоги лечения Анна Седокова рассказала, как поднять настроение Анна Седокова призвала помочь животным
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения самой дорогой проститутки США88
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад21
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток10
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение