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Семья Дибровых занялась благотворительностью
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Семья Дибровых занялась благотворительностью 

Russianshowbiz.info 50 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Полина, жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, опубликовала в Инстаграме трогательное семейное фото, на котором запечатлела себя с мужем и тремя детьми.
Девушка пригласила всех желающих принять участие в благотворительном празднике «Веселая Барахолка», который пройдет в день Пасхи, 8 апреля, с 11-14.00 в ресторане Festus. На протяжении трех часов гости праздника смогут встретиться с Дибровыми.
"Все собранные вещи, игрушки и средства пойдут в поддержку Марфо-Мариинской Обители", — отметила Полина. Девушка рассказала, что недавно она вместе с мужем познакомилась с историей, воспитанниками и матушкой Обители. После этого Дибровы захотели привлечь внимание большого количества людей к тому, что Обители нужна помощь.
8 апреля все гости «Барахолки» смогут принять участие в анимационной программе, попробовать угощения, а взрослые смогут посетить уголок красоты и различные мастер-классы.
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