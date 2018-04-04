Три высших образования порнокарьере не помеха: 12 самых умных актрис взрослого кино

Среди героинь этой подборки есть и обладательница степени MBA, и студентка МГИМО , и юная программистка, разработавшая собственное программное обеспечение, и еще очень много умных и образованных женщин. Что объединяет их всех, кроме умственных способностей? Все они известные порноактрисы.

Источник: Космо

Ангелина Дорошенкова, 24 года

Бывшая студентка МГИМО

Ангелина стала известной после того, как бросила учебу в МГИМО и ушла в порнобизнес. Девушка всегда была отличницей и без труда поступила на бюджетное отделение МГИМО, однако в одном из престижных российских вузов долго не проучилась. Ангелина бросила учебу и стала порноактрисой. На этот шаг ее подтолкнули не материальные трудности, а простой интерес.

Сейчас девушка снимается в Европе и зарабатывает около пяти тысяч евро в месяц, но отмечает, что деньги для нее не главное. Родители о ее увлечении знают, но не имеют ничего против. По словам друзей Ангелины, она просто любит секс, а порно считает искусством.

Лиза Спаркс, 40 лет Магистр искусств

В мире порно Лиза известна своим рекордом: однажды за один день она занялась сексом с 919 мужчинами. Но это не самое большое достижение Спаркс. У актрисы есть степень магистра искусств Университета Кентукки. Во время учебы Лиза обеспечивала себя сама и… нет, она не зарабатывала в любительском порно. Студенткой Лиза работала администратором в парикмахерском салоне. А уже после окончания учебы девушка начала пробовать себя в индустрии для взрослых.

Deep Bunny Hole, 23 года

Программистка из Петербурга

23-летняя петербурженка Наташа увлечена видеоиграми, читает Пушкина и Фицджеральда, пишет электронную музыку и работает программистом. А еще вместе со своим бойфрендом снимает домашнее порно для Pornhub. Популярность канала ее аккаунта Deep Bunny Hole взлетела до небес после того, как один из пользователей все-таки дочитал ее анкету до конца и среди признаний в любви к аналу, «влажному минету» и жесткому сексу обнаружил еще одну строчку: «Кстати, я S-разработчик».

Интерес зрителей к «зайчику» позволил ей начать серьезно зарабатывать на своих откровенных видео, хотя, конечно, девушка все еще остается любительницей, в профессиональные ролики Наташа пока не получила приглашения. Впрочем, «карьерный рост» для нее не так интересен, как самовыражение. По словам Наташи, она просто очень любит секс и уже давно снимает домашние ролики вместе со своим любимым. Идея выложить пару сюжетов в сеть была экспериментальной, и «Глубокая норка» рада внезапному успеху.

«Парням очень нравятся умные девушки с широким кругом интересов и тра***щиеся, как безумные кролики. Или я не права?» — говорит Наташа в интервью.

Лори Уоллес, 42 года

Окончила университет по специальностям «политология» и «немецкий язык»

Уоллес в детстве занималась балетом и даже одержала победу в нескольких серьезных танцевальных соревнованиях. В подростковом возрасте Лори была председателем школьного совета и театрального кружка. После окончания колледжа слушала курс в юридической школе в Университете Джорджа Вашингтона , но бросила юридическую практику после того, как ее пригласили на работу в модельное агентство.

Потом Лори начала сниматься для мужских журналов, после увлеклась эротическими съемками и позировала для Playboy и Hustler, а в 2002 году окончательно перешла на съемки в фильмах для взрослых.

Аликс Линкс, 28 лет Обладательница MBA в сфере интернет-маркетинга

Аликс из Нью-Йорка окончила университет по специальности «связи с общественностью» и получила степень MBA в сфере интернет-маркетинга. Девушка была настроена на серьезную карьеру, но оказалась без работы. Тогда Аликс вспомнила мечты своей юности, когда она с восхищением рассматривала моделей Playboy и мечтала стать такой же сексуальной. Но Аликс думала, что мало кто поймет ее желание стать эротической моделью, поэтому начала готовиться к колледжу.

Никаких проблем с образованием у девушки не было. Аликс замечает, что ее отец работает в строительном бизнесе, а у мамы докторская степень, так что она на своем примере развенчивает миф о том, что в порно идут не от хорошей жизни. Окончив колледж, Аликс сменила несколько компаний, но не могла удержаться на одном месте, из-за чего начала переживать. Тогда-то она и узнала о сайтах, которые позволяют любительницам — так называемым вебкам-девушкам — выкладывать свои ролики и зарабатывать. Новая работа затянула Аликс, и возвращаться в офис уже не было никакого желания.

Лорелей Ли, 36 лет Выпускница Университета Сан-Франциско

Лорелей изучала английский язык и литературу, а после курса журналистики в Нью-Йоркском университете начала писать исследования на тему секс-индустрии и порнобизнеса, который она знает буквально изнутри.

«Я не всегда хотела быть секс-работницей, но всегда мечтала состоять в тайном женском обществе, представительницы которого могут сразить и своим умом, и сиськами», — говорит Лорелей.

Анни Спринкл, 63 года

Доктор наук

Анни уже отошла от дел, но в 80-х она прославилась, став первой актрисой порно, защитившей диссертацию (на тему исследования человеческой сексуальности). Также Анни изучала историю кино и театра. Сейчас ветеран порнобизнеса читает лекции на тему культуры секс-индустрии и не только, с ностальгией вспоминая горячие деньки, когда делала минет самому Рону Джереми

T. J. Hart, 50 лет Получила три высших образования

Жизнь Ти Джей Харт достойна экранизации. Спортсменка, комсомолка и просто красавица в 1988 году выступала за олимпийскую сборную США по плаванию. Обычно атлеты не могут похвастаться академическими знаниями, но девушка получила сразу три высших образования. Она изучала психологию, социологию и искусство в Университете Колорадо.

Обычно у людей, посвящающих время и спорту, и образованию, не остается времени на что-то другое, но вы уже поняли, что Ти Джей — не обычная девушка. В 30 лет Эми (настоящее имя актрисы) взяла псевдоним и начала работать в индустрии для взрослых. До этого она… зарабатывала на жизнь и учебу барменшей и школьной учительницей.

Джоанна Энджел, 36 лет Бакалавр искусств в области английской литературы

Джоанна начала с работы в стриптизе, а сейчас в фильмографии актрисы уже почти 30 работ, среди которых, кстати, не только секс-ролики, но и фильмы в жанре треш-хоррор. Забавно, что Джоанна до сих пор соблюдает строгие иудейские ритуалы, девушка была воспитана в религиозной иудейской семье.

Азия Каррера, 44 года

Пианистка-вундеркинд, получила грант на изучение экономики и языка

В 13 лет Азия играла Баха на концерте в Карнеги-холл, а окончив школу, получила грант на изучение экономики и японского языка в университете (мама Азии — японка). К тому времени Азия уже работала в стриптизе, так как после школьного выпускного ушла из дома и начала самостоятельную жизнь.

Карьера у шеста задалась: Азия стала самой высокооплачиваемой экзотической танцовщицей в штате Нью-Джерси, что вдохновило девушку идти дальше. Ученую степень Каррера не получила, зато самостоятельно освоила веб-дизайн и создала свой сайт. Сейчас Азия почти не снимается, предпочитая работать над сайтом и воспитывать двоих детей.

A. J. Bailey, 37 лет Магистр антропологии

Бэйли — первая в нашем списке, кто начал сниматься в порно не по зову сердца, а из-за необходимости заработать на образование. И заработала! Свои гонорары от первых съемок актриса потратила на обучение в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, получила степень магистра антропологии. Вернувшись в Америку, Эй Джей все же решила продолжить работать в порно.

Shy Love, 39 лет Специалист в области финансового учета

Шай Лав окончила школу экстерном в 16 лет (для Штатов это рано) и получила серьезное образование, а в 25 лет решила попробовать себя в откровенном кино. При этом Шилаф (настоящее имя девушки) с успехом пользуется знаниями, полученными в университете. Она организует финансовые семинары и индивидуальные консультации, а также пишет книги о финансах. А еще любит мужа и двоих детей.