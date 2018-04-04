Что будет, если отсканировать зеркало?

Как выглядит отсканированное зеркало? CHIP собрал для вас краткую и наглядную информацию по вопросу, чтобы в три часа ночи вы прочли ее и наконец-то с удовлетворением пошли спать.

Так что же все-таки выйдет?

Положив зеркало на сканер и запустив сканирование, на выходе мы получим черное зеркало. Звучит загадочно, а смотрится странно.

Собственно, результат будет выглядеть примерно вот таким образом: Как мы видим, итоговая картинка, мягко говоря, не очень похожа на зеркало. Почему так происходит? Для того, чтобы разобраться в этом, для начала выясним, как работает сканер.

Как устроен сканер?

В современных сканерах используется множество различных технологий, но строятся они, в общем и целом, по одному и тому же конструктивному принципу, который показан на нижеприведенной картинке.

Вот как примерно устроен сканер изнутри: Существует также вариант с тремя зеркалами: Количество зеркал нам не особо важно, так как сканирование выполняется по одному и тому же общему принципу.

Как происходит сканирование?

С помощью первой схемы из предыдущего раздела (сканер с двумя зеркалами) разберемся, как осуществляется сканирование документа. Этапы процесса обозначены на схеме цифрами в фиолетовых кружках.

Когда мы кладем документ на сканер и запускаем сканирование, происходит примерно следующее: Движущийся источник света (1) просвечивает документ через стеклянную подложку. В процессе подсвечивания источник последовательно проезжает вдоль всего документа.

Подсвеченный документ отражается в движущемся зеркале (2), которое едет вслед за источником света с той же скоростью.

Отражение с движущегося зеркала подхватывается неподвижным зеркалом (3), закрепленным на противоположной части сканера.

Изображение с неподвижного зеркала считывается матрицей прибора с зарядовой связью (ПЗС— или CCD-матрицей) и передается на компьютер (4). Так мы получаем и сохраняем скан-копию документа. Что происходит, если сканировать зеркало?

Теперь заменим бумажный документ в нашей схеме на зеркало и попробуем его отсканировать.

Вот что начнет происходить внутри сканера, если сделать это: В лежащем на сканере зеркале отразится нижняя часть корпуса сканера.

Отражение нижней части корпуса сканера из зеркала подсветится и подхватится движущимся зеркалом.

Отражение с движущегося зеркала подхватится неподвижным зеркалом.

ПЗС-матрица считает изображение и передаст на компьютер. Таким образом, отсканировав зеркало, мы получим изображение нижней крышки сканера.

В зависимости от того, какого цвета крышка, выходная картинка будет такого же цвета, например, синего, белого, серого. В нашем примере получилось загадочное черное зеркало.

Сканер также захватит форму зеркала и, возможно, царапинки и пылинки на нем. В итоге получится примерно то, что мы показали вам в начале статьи.

Примечание от физиков

В современных сканерах также могут присутствовать оптические фокусные элементы, которые помогают четко захватить изображение букв или линий на бумажном листе.

Поэтому, если положить на сканер зеркало, выходное изображение еще и может получиться достаточно размытым. Это произойдет потому, что фокусной оптике не на чем будет сфокусироваться.

Впрочем, если на зеркале есть царапины, пылинки, волоски, на выходе получится их четкое изображение на размытом фоне цвета нижней части корпуса сканера.

Читайте также: Сканируем документы смартфоном: сравнение 5 лучших приложений

Сканирование мира: как оцифровывают различные объекты

Расшифровываем QR-код без сканера — как это делается Фото: авторские, Archie D’Cruz/Quora, Wikimedia Commons

Автор: Вебламер