Виртуальная независимость

Тут на днях меня слегка удивили — новость проскочила: оказывается, в Казанском университете проанализировали данные исследования подростков и обнаружили, что большинство опрошенных «имели предрасположенность к интернет-зависимости». То есть, цитирую, они «плохо контролировали время, проведенное в интернете, но все же могли выйти из сети ради общения с друзьями и других дел в реальной жизни».

На мой-то взгляд, все, что в этой закавыченной фразе стоит после «но», как раз полностью опровергает вывод о зависимости. Наркоман за дозу маму родную зарежет. А эти «зависимые» ради общения с друзьями зачем-то вышли из интернета, хотя пообщаться с друзьями они прекрасно могли бы и в сети. Собственно, сейчас всё общение туда, в соцсети, и перемещается. Это гораздо удобнее: не нужно перемещать десятки килограммов костей, мышц и дерьма из домашнего кресла в кресло кафе. Да и водки меньше выпьется, все польза…

Тем не менее, казанские «ученые» уже предлагают «программу профилактики интернет-зависимости», которой фактически не обнаружили. И жаль, кстати, что не обнаружили! Потому как мир постепенно перемещается именно туда — в виртуальные пространства. А умение плавать никак не может помешать тому, кто живёт у моря, и уж тем более — в море. Так пусть плавают! Уже сегодня родители, дабы решить какую-то компьютерную проблему, обращаются к малым детям, и те легко решают задачу, которую не могут решить во взрослом мире. Биологи тут сказали бы, что мир становится более неотеническим, то есть более детским (неотения — появление признаков детёныша у взрослой половозрелой особи). А это значит, что мир делается более эмпатичным, слезливым, играющим. И последнее очень важно!

Ведь одна из головных болей экономистов и футурологов — роботизация. Совершенно понятно, что через 20-30 лет с промышленностью случится то, что уже случилось с крестьянством — сегодня, например, в США всего 4% трудоспособного населения кормят всю страну. А скоро 4% занятых в реальном производстве будут снабжать весь мир всем спектром материальной продукции. И чем в таком случае занять миллиарды людей, которые ныне производят все, что нас окружает? Когда-то, в эпоху промышленной революции миллионы высвободившихся крестьян всосались фабриками. А кто или что всосёт сотни миллионов, которых высвободит революция роботизации?

Я вам скажу! Они будут заняты в игровой реальности. Именно там они будут работать, геройствовать, воевать, зарабатывать виртуальные деньги — токены — и менять их на деньги реального мира. Токены и реальные валюты уже сейчас соприкасаются: за доллары можно накупить разных виртуальных приблуд для какой-нибудь компьютерной игры — здоровье, оружие, доспехи… А в будущем это станет индустрией, где будет продаваться все — виртуальные ландшафты, города, оболочки персонажей с накопленным авторитетом, виртуальная продукция виртуальных фабрик. Играть интереснее, чем жить, уже сегодня. А завтра это и станет главной жизнью.

И вот для того, чтобы ваши дети лучше вписались в неотвратимое будущее, пусть начинают вписку уже сейчас. Усадите, наконец, ребенка за компьютер, хватит ему по дворам со шпаной шляться!.. И посмотрите, что будет.

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